С хозяев МТС потребовали 132 миллиарда

«Роснефть» предъявила новый иск к АФК «Система» — на этот раз на 132 млрд руб. Ранее суд уж удовлетворил другой иск «Роснефти» к АФК «Система» на 136 млрд руб.

Новый иск от «Роснефти» к АФК «Система»

«Роснефть» и подконтрольная ей компания «Башнефть» подали иски к АФК «Система» и ее «дочке» «Система-Инвест» о взыскании убытков в размере 131,6 млрд руб. Как сообщает «Интерфакс», иск был подан в Арбитражный суд Башкортостана.

«Незаконно выплаченные дивиденды» в пользу АФК «Система»

Сумма исковых требований соответствует сумме дивидендов, которые АФК «Система» получила в 2009-2014 г.г. от «Башнефти» в период владения данной компанией за вычетом налогов.

Истцы указывают на ранее принятое тем же судом решение, что АФК «Система» незаконно владела «Башнефтью». Истцы называют размер выплаченных дивидендов «беспрецедентным».

«АФК «Система» последовательно выводила из «Башнефти» денежные средства, необходимые для обеспечения нормальной, бесперебойной и технически безопасной работы общества», - сказано в заявлении «Роснефти». - «Результатом этой деятельности стали нарушение сроков и качества ремонтного обслуживания, износ оборудования, что привело, в частности, к авариям на заводах уфимской группы. Все это вызвало необходимость привлечения многомиллиардных дополнительных средств для обеспечения промышленной безопасности предприятий «Башнефти».

Сложная история «Башнефти»

Напомним, «Башнефть» была приватизирована в 1990-х годах и перешла под контроль структур Урала Рахимова - сына экс-президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Федеральные власти пытались опротестовать результаты приватизации. Но в 2005-2009 г.г. АФК «Система» установила контроль над «Башнефтью», после чего претензии были сняты.

Владимир Евтушенков, основной владелец АФК «Система» и МТС

Однако в 2014 г. Следственный комитет неожиданно возбудил уголовное дело о незаконной приватизации «Башнефти». В рамках этого дела под домашний арест был заключен основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. Также в суд был направлен иск о передаче «Башнефти» в федеральную собственность.

Затем «Башнефть» перешла под контроль государства, а уголовное дело прекратилось. В 2016 г. «Роснефть», находящая под контролем государства, выкупила у государства «Башнефть».

Минувшей весной «Роснефть» неожиданно обратилась с иском к АФК «Система» о взыскании ущерба, якобы нанесенного корпорацией за время владения ее «Башнефтью». Изначально сумма исковых требований составляла 107 млрд руб., затем она была увеличена до 170 млрд руб.

В рамках рассмотрения иска был наложен арест на ряд принадлежащих АФК «Система» активов, включая 31,8% акций сотового оператора «Мобильные Телеcистемы» (МТС, АФК «Система» является его контролирующим акционером). Позднее суд удовлетворил исковые требования на сумму 136 млрд руб. АФК «Система» сейчас обжалует этот вердикт, отвергая все предъявленные ей обвинения.

Мировое соглашение не удалось заключить

АФК «Система» предлагала «Роснефти» заключить мировое соглашение. За достижение такой договоренности выступал и Президент России Владимир Путин. В сегодняшнем сообщении «Роснефти» утверждается, что нефтяная компания согласна была заключить мировое соглашение.

«Роснефть» в интересах устойчивой работы предприятий, входящих в контур АФК «Система» и российской экономики в целом, заявила о своей готовности остановиться на решении суда первой инстанции и воздержаться от предъявления дополнительных законных требований, - заявили в компании. - Компания также предложила АФК «Система» помощь в организации кредитов, в случае если таковые окажутся необходимы для погашения ущерба».

В «Роснефти» добавляют, что для заключения мирового соглашения компания привлекла государственный «Российский фонд прямых инвестиций», которому были переданы все необходимые полномочия. Но усилия РФПИ не увенчались успехом «из-за принципиального отказа ответчиков от диалога и отсутствия с их стороны конструктивных замечаний». В связи с этим «Роснефть» и «Башнефть» продолжают борьбу за «возврат незаконно выведенных средств и возмещение ущерба».