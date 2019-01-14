Владелец «Билайна» закрывает свой «революционный» мессенджер и увольняет разработчиков

Группа Veon, в которую входит российский «Вымпелком», прекращает развитие одноименного мобильного приложения, позиционировавшегося как «революционный» мессенджер с дополнительными возможностями. В результате работу потеряют около двух сотен специалистов в Великобритании и Нидерландах.

Veon закрывает приложение Veon

Руководство группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») приняло решение дальше не развивать в текущем виде одноименное мобильное приложение.

Об этом директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке другой «дочки» Veon - «Киевстара» - Евгений Кражан сообщил в интервью украинскому изданию «Лига.нет».

Увольнения в офисах Veon в Голландии и Великобритании

Голландская газета Telegraph ранее уже писала о закрытии платформы Veon. По данным издания, из-за этого своих мест лишатся 100 человек в офисах Veon в Великобритании и голландской столице Амстердаме, чья работа была связана с технологиями.

Офис Veon в Великобритании будет полностью закрыт. Еще 90 человек в головном офисе Veon в Амстердаме также лишатся работы с целью сокращению эксплуатационных расходов. То есть всего без работы останутся 190 сотрудников Veon.

Группа Veon, в которую входит российский «Билайн», прекращает развитие одноименного мобильного приложения

Издание указывает, что причиной закрытия Veon стало осознание того факта, что разные страны, в которых работают операторы группы, имеют разные потребности. Теперь входящие в Veon операторы сами смогут решать, какие приложения им использовать.

«Платформа Veon сразу запускалась с пометкой, что это тестирование и мы собираем по ней отзывы, - говорит Кражан. - Ведь не всегда можно ожидать, что то, что ты придумаешь, сразу всем будет понятно и легко распространится. Но нужно давать пользователю выбор. Поэтому мы однозначно говорим, что это не фейл, а опыт».

В пресс-службе Veon подтвердили, что предложение о прекращении продвижения одноименного приложения действительно выдвинуто. Сейчас данное предложение обсуждается с представителями сотрудников, которые им занимались.

Для чего Veon запускал одноименное приложение

Приложение Veon было запущено в 2017 г. группой Vimpelcom в ряде стран своего присутствия, включая Россию. Одновременно группа сменила свое имя на Veon. Приложение позиционировалось как агрегатор цифровых возможностей. В компании называли Veon называли «революционной цифровой платформой.«

В первую очередь, Veon является мессенджером. Кроме того, в зависимости от страны, Veon предоставлял возможности прослушивания музыки, просмотра кинофильмов, чтения лент новостей, платежей, вызова такси и др. Для приложения был создан специальный набор смайлов Vemoji.

Veon был доступен всем интернет-пользователям, причем абоненты операторов, входящих в группу Veon, могли продолжать им пользоваться даже после исчерпания оплаченного лимита трафика. Кроме того, в приложении можно было пользоваться личным кабинетом абонента соответствующего сотового оператора.

Закрытие приложения после смены менеджмента

Veon был инициативой бывшего гендиректора Vimpelcom, француза Жана-Ива Шарлье (Jean Yves Charlier). Но весной 2018 г. он покинул компанию. Его место заняла бывший гендиректор Xerox, американка Урсула Бернс (Ursula Burns).

Сразу после этого стали появляться признаки того, что приложение Veon далее не будет продвигаться. Например, абоненты «Вымпелкома» и «Киевстара» лишились возможности работать через Veon со своими личными кабинетами: операторы предложили использовать для этих целей свои фирменные приложения.

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин отмечает, что единственной страной, где приложение Veon стало успешным, была Италия. Но группа Veon в 2018 г. продала свою долю в местном сотовом операторе Wind Telecomunicazioni.

«Группа Veon, запуская свое приложение, пыталась создать собственную экосистему, - говорит Брюквин. - Но конкуренция в этой сфере жесткая, кроме того, у сотовых операторов основной фокус все равно остается на своем традиционном бизнесе».