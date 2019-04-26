Россияне создали умную каску, «которая легче, дешевле и живучее американской»

IoT-модуль для умной каски, созданный компанией «Крок», призван сократить уровень производственного травматизма и повысить производительность труда на промышленных предприятиях. Он отличается продолжительным временем автономной работы, малым весом и невысокой ценой в сравнении с американской Guardhat. Носимое устройство стало частью комплексного решения «Цифровой рабочий» для обеспечения охраны труда и промышленной безопасности.

IoT-модуль для умной каски

Российская компания «Крок» разработала модуль интернета вещей (IoT), позволяющий наделить обычную защитную каску интеллектуальными функциями.

Устройство помогает контролировать ношение как самой каски, так и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), оснащенных специальными маячками, которые позволяют определить местоположение персонала, утечки газа, напряженность электромагнитного поля и другие параметры внешней среды.

Подобные решения для охраны труда и промышленной безопасности актуальны для металлургии, добывающей индустрии, энергетики, нефтехимии и других отраслей, считают в «Крок». На таких предприятиях есть потребность в управлении рисками падения с высоты, входа в опасную зону, воздействия движущихся предметов и электроприборов, неправильное применение СИЗ, спецодежды и спецобуви.

Новинка наделяет стандартную каску интеллектуальными функциями

Как рассказали CNews в «Крок», в настоящее время компания реализует ряд пилотных проектов, связанных с внедрением умного модуля на предприятиях нефтехимической отрасли. По оценке представителей компании, пилотный проект с платформой «Цифровой рабочий», видеоаналитикой и модулем для каски обойдется заказчику в 3–5 млн руб.

Отвечая на вопрос CNews об источниках и совокупном размере инвестиций в проект, представители «Крок» рассказали, что в проект вложены собственные средства компании, а их объем не раскрывается.

Подробнее об устройстве

У модуля «Крок» есть универсальное крепление, которое позволяет зафиксировать устройство практически на любой из присутствующих на рынке модели каски. Масса датчика составляет около 80 грамм. Заряда встроенного в устройство аккумулятора, как утверждают представители компании, хватает более чем на неделю.

В случае удара или падения человека в каске установленный в модуле акселерометр способен зафиксировать инцидент и передать сигнал диспетчеру за пультом «Цифрового рабочего». Помимо этого, умная каска на базе модуля «Крок» помогает избежать столкновения людей и техники, например, на промышленных складах и в местах погрузочно-разгрузочных работ. В случае опасности устройство оповестит рабочего с помощью вибрации на браслете (использует модуль на каске как хаб) или светового сигнала на (сработает периферическое зрение человека).

При любой нештатной ситуации работник в каске может отправлять сигнал вызова экстренной помощи нажатием тревожной кнопки на устройстве. На российском рынке умных касок с такой функциональностью специалисты «Крок» не обнаружили.

Изделие предлагает технологии для точного определения местоположения персонала. Оно оснащается модулем GPS, который помогает находить работника на улице. Кроме того, по заявлению представителей компании, среди российских умных касок только в модуле «Крок» используется UWB (Ultra-Wide Band, сверхширокая полоса). Локализация устройств при помощи UWB осуществляется с использованием анкеров, устанавливаемых на контролируемой территории. Точность позиционирования варьируется в диапазоне от 0,3 до 0,5 метра, а частота обновления местоположения может достигать 16 раз в секунду.

IoT-модуль легко крепится к большинству касок, представленных на рынке

Интегрированный в устройство модуль связи BLE (Bluetooth Low Energy, Bluetooth с низким энергопотреблением) позволяет определять наличие средств индивидуальной защиты при помощи особых микрометок.

Передача данных осуществляется в беспроводных сетях дальнего (LoRaWAN) или ближнего (UWB) радиуса действия.

Ближайшим зарубежным аналогом нового изделия «Крок», как пояснили CNews в компании, является каска Guardhat, разработанная одноименной американской компанией. По словам представителей «Крок», американское решение тяжелее и не отличается продолжительным временем автономной работы – батарея каски «держит» заряд всего 12 часов, хотя и объективные плюсы у него также имеются. Например, Guardhat, в отличие от отечественного модуля, оснащена видеокамерой.

Также стоит отметить, что каски Guardhat не продаются, а лишь передаются клиенту во временное пользование. Причем расходы на аренду американской умной каски, как утверждают в «Крок», могут превышать затраты на приобретение в собственность российского умного модуля для каски.

Платформа «Цифровой рабочий»

Новый IoT-модуль для умной каски стал частью комплексного решения «Цифровой рабочий» — интеграционной платформы, которая объединяет системы глобального и локального позиционирования, обработки данных c носимых устройств, видеонаблюдения, видеоаналитики, контроля и управления доступом (СКУД), предсменного осмотра.

Платформа обрабатывает информацию со всех источников, отображая полную картину событий в трехмерном цифровом двойнике промышленного объекта. Система также умеет анализировать данные для выявления угроз и рисков травматизма.

«При использовании "Цифрового рабочего" с умной каской и видеоаналитикой, система может идентифицировать сотрудников, определять их местоположение, сигнализировать диспетчеру о входе в опасную зону и предлагать варианты реагирования, – поясняет Алексей Лысенко, руководитель направления RTLS и носимых технологий "Крок". – Например, если человек поднимается на высоту без страховочного троса или входит в зону повышенного риска без подходящей спецодежды. Тогда видеоаналитика распознает, а модуль на каске просигнализирует работнику о необходимости принять меры предосторожности. Также благодаря функции "машины времени" комплексное решение поможет быстро расследовать инциденты, например, поломку дорогостоящего оборудования или несчастный случай».



Решение разработано на базе продуктов с открытым исходным кодом. Модульная горизонтально-масштабируемая архитектура, по заявлению представителей «Крок», позволяет объединить системы от различных производителей и обрабатывать данные от нескольких тысяч устройств.

Несколько слов о компании «Крок»

Системный интегратор «Крок» был основан в 1992 г. и сначала занимался поставками и обслуживанием компьютерной техники. Сегодня это одна из крупнейших российских ИТ-компаний: в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2017» «Крок» занимает 14 место. Его совокупная выручка по итогам 2017 г. составила более 22,5 млрд руб.

«Крок» участвовал в создании ГАС «Выборы», информационных систем ФСБ и проведения ЕГЭ, а перед саммитом АТЭС разрабатывал решения для образцово-показательного филиала на острове Русский, включая терминалы бесконтактных платежей и интерактивных роботизированных консультантов.