Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100. Порог входа перевалил за миллиард
CNews опубликовал рейтинг крупнейших ИТ-компаний по итогам 2018 г. Их совокупная выручка увеличилась на 11% и достигла ₽1287 млрд. Порог входа в CNews100 в 2018 г. повысился на 42%, преодолел отметку в ₽1 млрд и составил ₽1035 млн. 63% выручки 100 крупнейших российских ИТ-компаний получили благодаря оказанию ИТ-услуг.
Крупнейшие ИТ-компании
Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2018 г. составила ₽1287 млрд. По сравнению с 2017 г. она увеличилась на 11,2%. Относительная стабильность курса рубля к доллару (в 2018 г. он сократился всего на 7%) привела к стабилизации роста выручки в долларах – после прошлогоднего скачка сразу на 12,6% в 2018 г. она увеличилась на 3,7%. Порог входа в CNews100 в 2018 г. повысился на 42%, преодолел отметку в ₽1 млрд и составил ₽1035 млн. Таким образом, рынку удалось преодолеть стагнацию прошлых лет и возобновить рост.
64% совокупной выручки CNews100 формируют 10 крупнейших компаний рейтинга – НКК, «Ланит», Epam, Softline, «Лаборатория Касперского» и другие. На долю топ-20 приходится 79% совокупной выручки. Доли топ-10 и топ-20 стабильны на протяжении всего периода формирования CNews100, несмотря на периодическое исчезновение из него крупнейших игроков. Это говорит о том, что их место моментально занимают «соседи» по рейтингу.
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018
|№ 2018
|№2017
|Название компании
|Город (расположение центрального офиса)
|Сфера деятельности
|Совокупная выручка компании в 2018 г., c НДС, ₽тыс.
|Совокупная выручка компании в 2017 г., c НДС, ₽тыс.
|Рост выручки 2018/2017, в %
|Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2018
|Штатная численность сотрудников компании на 31,12.2017 г.
|Рост числа сотрудников компании 2018/2017, в %
|Выработка на человека в 2018 г., тыс.руб.
|Аудитор, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной деятельности компании
|Предоставлено подтверждение выручки
|1
|1
|НКК
|Москва
|Группа компаний
|207 948 225
|189 244 079
|10%
|3 965
|4 105
|-3%
|52 446
|Городской центр экспертиз, СТС Аудит, Бейкер Тилли Рус, МАК Столыпинъ, Аудит и право альянс консалтинг, ПрайсвотерхаусКуперс Аудит, Тилинтаркастус, Террафинанс
|2
|2
|Ланит
|Москва
|Группа компаний
|164 241 330
|137 073 000
|20%
|8 540
|7 749
|10%
|19 232
|3
|3
|Epam*
|Ньютаун, США
|ИТ-услуги
|115 255 716
|84 604 631
|36%
|26 760
|22 998
|16%
|4 307
|Deloitte&Touche LLC
|4
|4
|Softline
|Москва
|ИТ-услуги
|94 820 000
|71 680 886
|32%
|4 500
|4 300
|5%
|21 071
|Ernst&Young
|5
|7
|1С**
|Москва
|Разработка ПО
|51 400 000
|42 700 000
|20%
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|6
|8
|Лаборатория Касперского*
|Москва
|Разработка ПО
|45 404 040
|40 714 340
|12%
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|7
|9
|ITG (INLINE Technologies Group)
|Москва
|ИТ-услуги
|39 420 000
|38 236 000
|3%
|2 505
|2 653
|-6%
|15 737
|KPMG
|8
|13
|Ростелеком (1)
|Москва
|ИТ-услуги
|36 900 000
|26 000 000
|42%
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|Ernst&Young LLC
|да
|9
|10
|Ай-теко
|Москва
|ИТ-услуги
|34 569 741
|30 707 270
|13%
|3 008
|2 865
|5%
|11 493
|10
|–
|Газпром Автоматизация***
|Москва
|ИТ-услуги
|34 152 834
|16 263 469
|110%
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|да
Источник: CNews Analytics, 2018Перейти к полной таблице
Численность персонала российских ИТ-компаний по итогам 2018 г. выросла в среднем на 16%.
Сегментация рынка
63% выручки 100 крупнейших российских ИТ-компаний получили благодаря оказанию ИТ-услуг. Доля этого сегмента в последние годы стремительно растет – по сравнению с 2017 г. она увеличилась на 20%. Доля разработки программного обеспечения по сравнению с 2017 г. сократилась почти вдвое – с 30% до 14%. Причина в том, в последние годы заказная разработка ПО стала практически неотделима от оказания ИТ-услуг, а сегмент коробочных программных продуктов развивается слабо.
Существенные изменения произошли в отраслевой сегментации выручки участников рейтинга. Если в 2017 г. около 36% было сформировано за счет контрактов с государственным сектором, то в 2018 г. на долю госзаказчиков пришлось 19%. Нельзя не отметить, что в 2016 г. доля госсектора составляла 25%, то есть в 2017 г. этот показатель аномально вырос. Однако даже в сравнении с 2016 г. доля госзаказчиков в выручке CNews100 сократилась.
Конечно, это в определенной степени связано с отсутствием в рейтинге компании «Техносерв», которая ранее занимала пятую строчку и являлась одним из крупнейших ИТ-поставщиков для государства. Кроме того, в кризисной ситуации, которая наблюдалась в России в предшествующий период, именно госзаказ зачастую был единственным стабильным источником дохода для компаний. Но ключевым фактором, по-видимому, является активное участие в крупных госпроектах госкомпаний, которые, однако, пока не подают данные в CNews100.
Доля региональных компаний в суммарном показателе CNews100 в 2018 г. увеличилась на 2% по сравнению с 2017 г. и составила 7,4%.
Российские разработчики
Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2018 г. составил ₽580 млн, что существенно ниже, чем в 2017 г. (₽725 млн).
CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2018
|№
|Название компании
|Город (расположение центрального офиса)
|Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2018 г., с НДС, ₽тыс.
|Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2017 г., с НДС, ₽тыс.
|Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании, %
|Продукты собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS)
|1
|1С*
|Москва
|51 400 000
|42 700 000
|100%
|Решения под торговой маркой 1С
|2
|Лаборатория Касперского**
|Москва
|45 404 040
|40 714 340
|100%
|Решения под торговой маркой Kaspersky
|3
|ЦФТ (Центр Финансовых Технологий)
|Москва
|16 445 791
|15 191 191
|66%
|Решения под торговыми марками ЦФТ, Золотая Корона, Faktura.ru, КартСтандарт
|4
|СКБ Контур
|Екатеринбург
|13 400 001
|10 900 000
|100%
|Решения под торговой маркой Контур
|5
|Nexign (Петер-Сервис)
|Санкт-Петербург
|7 066 838
|2 401 606
|50%
|Продукты Nexign Network Monetisation Suite
|6
|Атол
|Москва
|5 850 670
|10 211 520
|69%
|Облачное решение АТОЛ Сервис; Frontol 6, Frontol 5, Frontol Simple, Frontol Alco Unit, Frontol xPOS
|7
|Ланит
|Москва
|4 177 156
|6 558 000
|2,5%
|Заказная разработка
|8
|Инфотекс
|Москва
|3 641 188
|н/д
|89,7%
|Решения под торговыми марками ViPNet
|9
|Код безопасности (1)
|Москва
|4 045 000
|3 930 743
|100%
|Решения под торговыми марками Secret Net Studio, Континент, vGate, Secret MDM, Jinn и др.
|10
|ITG (INLINE Technologies Group)
|Москва
|3 744 900
|3 632 420
|9,5%
|Заказная разработка
Источник: CNews Analytics, 2019Перейти к полной таблице
Основная причина – исчезновение из рейтинга Luxoft и «Сбербанк-Технологии» (о причинах было сказано выше), а также Epam, в которой CNews пояснили, что на сегодняшний день заказная разработка ПО и консалтинг настолько тесно переплетаются в бизнесе компании, что выделить выручку от услуг по разработке практически невозможно.