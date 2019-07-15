На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства

Во сколько обойдется покрытие российских городов сетями LPWAN

«Национальный центр информатизации» (НЦИ, «дочка» госкорпорации «Ростех») подсчитал расходы на покрытие российской территории сетями беспроводного узкополосного интернета вещей (группа стандартов LPWAN).

Расчеты приведены в проекте дорожной карты по развитию технологий беспроводной связи, подготовленным НЦИ в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

Покрытие российских городов сетями LPWAN обойдется в 35-50 млрд руб. Авторы дорожной карты ожидают, что государство возьмет на себя часть обозначенных расходов – на сумму 5-10 млрд руб. К 2022 г. сетями LPWAN должно быть охвачено 75% крупных городов, к 2024 г. все 100% городов и 50% от сельской местности.

Цифровые платформы на базе сетей LPWAN

Объекты социальной инфраструктуры должны быть покрыты сетями LPWAN в 2019-2021 гг., далее, в период до 2024 гг., ожидается покрытие сетями объектов ключевых отраслей экономики. К 2020 г. три отрасли должны начать работать с сетями LPWAN, к 2021 г. – семь отраслей.

Покрытие российских городов сетями интернета вещей обойдется в 35-50 млрд рублей,

автодорог - в 20 млрд рублей. У государства просят на эти цели 5-10 млрд рублей

В том числе на базе LPWAN должны будут работать система управления промышленными предприятиями, цифровая платформа для обеспечения мониторинга и оптимизации потребления энергоресурсов, цифровая платформа для обеспечения автоматизации системы учета горячей и холодной воды и система управления сбором и вывозом отходов.

Во сколько обойдется покрытие дорог сетями LPWAN

Кроме того, в 2019-2024 гг. будет реализовываться еще один проект - развертывание сетей LPWAN для сбора телеметрической информации на приоритетных объектах транспортной инфраструктуры. Его стоимость оценивается в 20 млрд руб. С учетом обозначенных цифр на покрытие городов сетями LPWAN общая стоимость покрытия российскими городов сетями беспроводного узколополосного интернета вещей составит 55-70 млрд руб.

Предполагается, что государство окажет поддержку и этому проекту тоже. Подведомственный Минкомсвязи Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) поддержит в этой сфере региональные проекты внедрения и тиражирования отечественных решений. Условием поддержки будет наличие ресурсов на тиражирование соответствующего решения одновременно в более чем 10 регионах.

Авторы документа отмечают, что обозначенные проекты можно будет реализовать на отечественном оборудовании, которое не уступает по своим характеристикам зарубежному. Для стандарта LoRaWan (международный стандарт с открытыми спецификациями из семейства LPWAN) оборудование в России производится компанией «Вега-Абсолют». Также существуют разработанные в России собственные стандарты узкополосного интернета вещей – NB-Fi от компании «Вавиот» и XNB от компании «Современные Радио Технологии» (СРТ, бренд «Стриж»).

Проект совместного детища АО ГЛОНАСС, Ротенберга и «Ростеха»

Исполнителей проекта в дорожной карте не указывают. Однако известно, что компания СРТ находится под управлением «ГЛОНАСС-ТМ» - совместного предприятия государственного АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС») и «РТ – Транспортные системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон»). Совладельцами РТИТС являются госкорпорация «Ростех» и Игорь Ротенберг, сын известного предпринимателя Аркадия Ротенберга.

В конце 2018 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила «ГЛОНАСС-ТМ» частоты в диапазонах 863 – 865 МГц и 874 – 876 МГц для работы технологии XNB. Предполагается, что «ГЛОНАСС-ТМ» построит федеральную сеть транспортной телематики. Проект активно поддерживается Минтрансом.

Согласно презентации «ГЛОНАСС-ТМ», в строительство сети до 2024 г. планируется вложить 53 млрд руб. – сумму, схожую с приведенными в дорожной карте затратами. В 2024 г. компания получит выручку в размере 54 млрд руб. и показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на информатизацию) в размере 24 млрд руб.

Помимо дорожной инфраструктуры сеть будет обслуживать жилищно-коммунальную сферу, «умные города», сельское и лесное хозяйство и т.д. К 2024 г. в сети будет 34 тыс. базовых станций.

Мнения экспертов

В холдинге «Эр-Телеком» строят сети на базе стандарта LoRaWan и считают такой подход более перспективным, чем использование локальных российских стандартов. «Безусловным преимуществом стандарта LoRaWAN является «международная ДНК», которая позволяет обеспечить его совместимость с другими популярными технологическими промышленными решениями, а с другой стороны, дает основания рассчитывать на полноправное участие в развитии глобального рынка цифровых платформ для различных сегментов экономики от энергетики и нефтегазовой отрасли, – говорит представитель оператора Дмитрий Смиркин. - Кроме того, учитывая развитость упомянутого стандарта в мире, он обеспечен должным количеством необходимого современного оборудования».

Директор Ассоциации участников рынка интернета вещей Андрей Колесников считает в принципе неправильным формулировать задачу строительства сети LPWAN либо какой-то другой технологии. «LPWAN – это средство, а не цель, - отмечает Колесников. - Связь всегда следует за людьми и устройствами. Где-то хорошо работает LPWAN, где-то – NB-IoT (технология узкополосного интернета вещей для сотовых сетей стандартов GSM и LTE), где-то – 3G (третье поколение сетей сотовой связи)».