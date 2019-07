Cisco Россия объявила американское «железо» негарантийным. «Росэнергоатом» отказался от многомиллионной закупки

Подрядчик «Росэнергоатома» не смог поставить ему произведенное в США и легально ввезенное в Россию оборудование Cisco. Российский офис вендора убедил заказчика, что «железо» им «неавторизовано», а значит не подлежит гарантии. В то же время из не относящихся к данной поставке документов самой же российской Cisco следует, что гарантия возникает просто по факту легального производства товара. Несостоявшийся поставщик подозревает сговор менеджеров «Росэнергоатома» и офиса Cisco в России.

Cisco из США — вне гарантии

Как стало известно CNews, российский офис Cisco убедил «Росэнергоатом» в том, что закупаемое госконцерном «железо» этой компании, произведенное в США, легально ввезенное в Россию и правомерно проданное компании-интегратору через партнерский канал, является негарантийным, после чего госзаказчик разорвал многомиллионный контракт со своим поставщиком.

Упомянутое «железо» — блоки питания, серверы, кабели, телефоны, ВКС, видеокамеры, микрофоны и пр. — «Росэнергоатом» намеревался приобрести в рамках электронного аукциона по одному из лотов закупки, объявленной 9 августа 2018 г. Его стартовая цена составила 19,1 млн руб. Победителем стала компания «СТК Развитие», попросившая за свои услуги 18,9 млн руб. Конкуренцию ей безуспешно пыталась составить компания «Си ти ай».

В октябре 2018 г. поставщиком было заключено три договора поставки с тремя дочерними структурами «Росатома»: непосредственно с «Росэнергоатом» на 15,1 млн руб., с АО «Консист-ОС» на 3,5 млн руб. и с ООО «Ленинградская АЭС-авто» на 175 тыс. руб.

Как сообщили CNews в «СТК Развитие» (подтвердив некоторые факты документально), на данный момент «Консист-ОС» уже полностью принял товар и частично оплатил, а «Ленинградская АЭС-авто» — не только полностью приняла товар, но и оплатила.

Российский офис Cisco не признал гарантию головной компании

Что же касается «Росэнергоатома», то 21 января 2019 г. в него пришло письмо (копия есть в распоряжении CNews) из российского представительства Cisco — ООО «Сиско солюшенз» — за подписью менеджера отдела защиты товарного знака Cisco в этой организации Богдана Мелано, которому «стало известно» о закупке. В письме он сообщил, что 54 из приобретенных «Росэнергоатомом» продукта являются «неавторизованными». «На неавторизованные продукты Cisco распространяется право пользования ПО, но не распространяется гарантия и сервисная поддержка Cisco», — заверяет Мелано.

Непосредственным адресатом сообщения стал директор управления ИТ-проектами и интеграцией Олег Шальнов. В тот же день он направил письмо в «СТК Развитие» (копия есть в распоряжении CNews), в котором отказался от приемки товара. Попытки «СТК Развитие» урегулировать данный конфликт, в том числе через суд (подробности — ниже), пока ни к чему не привели.

При этом в ходе разбирательства «СТК Развитие» документально подтвердила, что переданное ею заказчику «железо» находится на гарантии американской Cisco Systems, а в Россию было ввезено легально. Первый факт следует из переписки российской компании с глобальной службой техподдержки Cisco (копия имеется в распоряжении CNews), второй — из переписки с Московской областной таможней (копии документов также имеются у CNews).

«Железо» Cisco из США на гарантии по факту производства

Комплексный анализ различного рода документов, в том числе тех, которые не имелись в распоряжении суда, позволяет CNews предположить, что «Росэнергоатом» на основании письма российского офиса Cisco предъявляет к поставщику избыточные требования о предоставлении гарантийных талонов, в то время как произведенное в США «железо» Cisco находится на гарантии вендора по факту своего правомерного выпуска.

В распоряжении CNews оказалась копия информационного письма руководителя финансового отдела «Сиско солюшенз» Натальи Тихоновой, направленное в «Росатом» 13 июня 2019 г. Его подлинность в пресс-службе «Сиско солюшенз» в общении с CNews опровергать не стали.

«Настоящим уведомляем, что на дату подписания настоящего письма в отношении продуктов Cisco, изготавливаемых на территории РФ, оформляются паспорта, раздел 8 которых именуется “Гарантия изготовителя”. В отношении продуктов Cisco, изготавливаемых за рубежом, паспорта могут не оформляться. Гарантийные талоны в отношении продуктов Cisco не оформляются, — говорится в документе. — Общие сведения о гарантии находятся в публичном доступе (на сайте Cisco; — прим. CNews), однако ООО «Сиско солюшенз» несет гарантийные обязательства перед своими прямыми партнерами на условиях, изложенных в договорах между указанными лицами. Гарантийные обязательства перед конечным пользователем несет исключительно тот партнер, с которым конечный пользователь заключил договор. Для получения гарантийного обслуживания необходим серийный номер продукта Cisco».

На основании этого письма, а также в контексте существования противоречащих ему сведений в вышеупомянутом сообщении Богдана Мелано CNews обратился в «Сиско солюшенз» за разъяснениями. В пресс-службу были направлены вопросы о том, что такое «авторизация» продуктов Cisco в России (без которой «железо» становится негарантийным), и какими полномочиями по подтверждению зарубежной гарантии производителя (или отказу в таковой), относительно произведенного за рубежом, легально ввезенного в Россию и правомерно проданного оборудования Cisco обладает ООО «Сиско солюшенз». В ответ представитель пресс-службы российского офиса прислал в редакцию официальный отказ от комментариев.

В пресс-службе «Росэнергоатома» в свете приведенных документов в разговоре с CNews выразили непонимание относительно того, что тут можно комментировать, когда «в решении суда все написано».

«Сиско» может «покупать и продавать» Cisco. И все?

Получить ответы приблизительно на эти же вопросы ранее пыталась и сама «СТК Развитие». В частности 22 марта 2019 г. гендиректор компании Александр Харитонов направил письмо (копия есть в распоряжении CNews) на имя гендиректора «Сиско солюшенз» Джонатана Далримпла Спарроу. В нем он попросил предоставить письменные доказательства того, что «Сиско солюшенз» является уполномоченным лицом Cisco Systems «с правом на предоставление от имени производителя или с правом на отказ от имени производителя от гарантийных обязательств на территории России».

В ответ Харитонов был ознакомлен с письмом (копия есть в распоряжении CNews) за подписью финансового директора Cisco Systems (Сан-Хосе, США) Фила Лозано (Phil Lozano) от 19 апреля 2017 г. — «всем заинтересованным лицам» (to whom it may concern).

«Cisco Systems подтверждает, что Cisco Solutions LLC является полностью принадлежащей косвенной дочерней компанией Cisco Systems в Российской Федерации и имеет полную возможность покупать и продавать все продукты и услуги Cisco партнерам и клиентам, — говорится в документе. — На дату настоящего письма ООО “Сиско солюшнс” является основной покупающей и продающей компанией Cisco для России».

Как видим, вопрос о гарантийных полномочиях «Сиско солюшенз» в контексте данного письма остается открытым.

При этом в ходе одного из судебных разбирательств по иску «СТК Развитие» к «Росэнергоатому» «Сиско солюшенз» была предоставлена информация, что «при необходимости предоставления подтверждения авторизованности продукции Cisco, а также предоставление по ней сервисной поддержки и гарантии Cisco, поставщик может обратиться в ООО “Сиско солюшенз” или к уполномоченному представителю Cisco для получения соответствующего заключения».

Суд на стороне «Росэнергоатома»

На текущий момент позиция «Росэнергоатома» в данном конфликте заключается в том, что концерн отказывается принимать товар на основании пункта договора, в котором говорится, что «поставщик подтверждает покупателю гарантии изготовителей товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами».

По заверению Александра Харитонова, так как Cisco Systems сама никаких талонов не выпускает, а ответственность перед конечным пользователем несет непосредственный поставщик (как и было упомянуто в письме руководителя финотдела «Сиско солюшенз»), его компания в качестве допускаемых договором «иных документов» заблаговременно направила заказчику гарантийные талоны от собственного имени. При этом в одном из судебных решений упоминается, что заказчика это «категорически не устраивало», а также «нарушало условия договора и закупочной документации, не соответствовало действующему гражданскому законодательству».

Так или иначе, 13 мая 2019 г. Арбитражный суд Москвы, в который «СТК Развитие» обратилась 28 февраля 2019 г. с иском к «Росэнергоатому» о взыскании долга по договору, встал на сторону госконцерна. В своем заключении служители Фемиды посчитали, что вышеупомянутый пункт договора о гарантийных документах был поставщиком нарушен.

После этого 18 июня «СТК Развитие» подала апелляцию. Ближайшее рассмотрение жалобы намечено на 27 августа.

«СТК Развитие» светит реестр недобросовестных поставщиков

Как рассказал CNews Александр Харитонов, в ходе этой истории 2 апреля 2019 г. «Сиско солюшенз» уведомила «СТК Развитие» о расторжении так называемого соглашения о непрямом партнерстве (копия письма есть у CNews).

«Росэнергоатом» 6 марта 2019 г. взыскал с компании 757 тыс. руб. по банковской гарантии, а 10 апреля расторг с ней договор в одностороннем порядке.

Последнее обстоятельство стало поводом для второго иска со стороны поставщика к заказчику, поданному 30 апреля 2019 г. Это разбирательство 11 июля также было проиграно СТК «Развитие». Если данное решение не будет опротестовано, то у компании есть все шансы оказаться по решению ФАС в реестре недобросовестных поставщиков и на два года лишиться возможности участвовать в закупках компаний с госучастием.

«СТК Развитие» о возможных причинах конфликта

«В отсутствие прямых доказательств оценочное суждение АО “СТК Развитие” заключается в том, что инициаторами возникшей ситуации могут являться Илья Востриков (руководитель направления «Энергетика» компании Cisco) и Олег Шальнов (директор департамента управления ИТ-проектами “Росэнергоатома”), — сообщил CNews Александр Харитонов. — В ходе рабочей встречи с Шальновым такое суждение лишь подтвердилось — он не проявлял какой-либо заинтересованности в исполнении победителем обязательств по договору. Попытки связаться с Востриковым по телефону и через общие контакты не увенчались успехом — он элементарно игнорировал любые обращения».

Кроме того, Харитонов обращает внимание на то, что после победы его компании в тендере «Росэнергоатома» все дистрибьюторы продукции Cisco отказались от предоставления каких-либо скидок, «а формально полученные коммерческие предложения сопровождались устным комментарием о том, что такие цены санкционированы сверху и не могут быть изменены».

«То есть коммерческие предложения от официальных дистрибьюторов под данный лот предоставлялись в наш адрес со значительным превышением начальной максимальной цены по аукциону, что также может косвенно свидетельствовать о наличии сговора», — указывает Харитонов.

По его словам, товар его компания в итоге заказала через дистрибутора Cisco — компанию RRC, при посредничестве ООО «Арника» и ООО «Коммек». Как отмечает Харитонов партнерский договор «Сиско солюшенз» с «Арникой» вскоре также был расторгнут.