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МТС и ДИТ Москвы протестировали решения умного транспорта в сети 5G

Телеком Инфраструктура

МТС при поддержке правительства Москвы протестировал в сети 5G на территории выставочного комплекса ВДНХ инновационные решения, которые способны повысить безопасность дорожного движения в городах.

МТС совместно с Huawei и системным интегратором NVision Group (входит в группу МТС) при поддержке Департамента информационных технологий Москвы провели тестирование технологий умного города в пилотной зоне 5G на ВДНХ.

МТС продемонстрировала три сценария использования сети пятого поколения для повышения уровня безопасности на дорогах. Решения основаны на взаимодействии участников движения друг с другом и с городской инфраструктурой. Обмен данными осуществляется через сеть 5G. Благодаря скорости передачи данных до трех гигабит в секунду и сверхмалой задержке сети, она позволяет передавать большие объемы информации в режиме реального времени.

«По нашим подсчетам, если 80% автомобилей будут обладать подобными системами, количество ДТП только с пешеходами и велосипедистами может сократиться примерно вдвое, – отметил вице-президент по региональному развитию Игорь Егоров. – Мы рассматриваем 5G как основу для создания комплекса решений Smart City, которые свяжут различные элементы инфраструктуры города в единую удобную и эффективную сеть. Среди ближайших планов МТС – разработка беспилотной спецтехники для коммунальных служб и различных AR-решений, в том числе для индустрии туризма».

«Главные преимущества сетей пятого поколения – высокая скорость и минимальная задержка сигнала. Именно поэтому возможности 5G незаменимы в тех отраслях, где важно мгновенное и полное получение информации. ДИТ Москвы поддерживает операторов связи и разработчиков, которые уже активно тестируют инновационные решения в городском хозяйстве, медицине и транспорте. Их внедрение поможет сделать столицу еще более комфортной и безопасной для горожан», – отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Huawei принимает участие в разработке стандарта 5G с 2009 года и имеет большой опыт запуска сетей нового поколения. На данный момент Huawei имеет более 50 контрактов на развертывание коммерческих сетей 5G по всему миру. Мы активно сотрудничаем с российскими мобильными операторами и инфраструктурными компаниями с целью развития зрелой и эффективной отраслевой экосистемы. Мы рады выступить техническим партнером МТС в этом проекте и вместе продемонстрировать новые возможности 5G и приблизить их внедрение», – отметил Чжао Лэй, генеральный директор подразделения операторского бизнеса Huawei в России».

«Умный обгон». Решение направлено на улучшение обзора при обгоне и позволяет водителю получать по сети 5G на монитор своего автомобиля видео с камер, установленных на других транспортных средствах.

«Умный перекресток». Решение разработано для минимизации слепых зон и реализовано по модели взаимодействия между автомобилем и городской инфраструктурой.

«Безопасный пешеход». Решение позволяет пешеходу получить предупреждение о приближающемся автомобиле на смартфон или очки дополненной реальности, а автомобилям – обмениваться видео с фронтальных камер на других транспортных средствах.

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