Tele2 объявил о начале цифровизации Калужской области

Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Калужской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. До конца года оператор инвестирует в телеком-инфраструктуру в регионе более 385 млн руб. Это позволит улучшить качество связи в Калуге и Обнинске, а также обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью 69 поселков области.

Соглашение подписано генеральным директором Tele2 Сергеем Эмдиным и губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым. В рамках сотрудничества в 2019 г. оператор планирует значительно усовершенствовать покрытие сети в регионе и сделать доступными новейшие технологии связи для жителей ряда небольших населенных пунктов. Кроме того, компания будет участвовать в реализации государственной программы «Цифровая экономика» на территории региона и содействовать запуску удобных для населения сервисов на базе «интернета вещей».

Годовой объем инвестиций Tele2 в цифровизацию региона составит более 385 млн руб. Важное социальное значение имеет тот факт, что в некоторых населенных пунктах Калужской области услуги оператора в стандартах 4G/3G/2G станут доступны впервые.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, сказал: «Мы уделяем особое значение технологическому развитию компании и рады продолжению сотрудничества с правительством Калужской области. В регионе постоянно растет абонентская база. При этом калужане являются активными пользователями мобильного интернета, демонстрируя по этому показателю один из лучших результатов в Центральной России. Вместе с тем мы наблюдаем все большую потребность населения в использовании современных цифровых сервисов как в бытовых, так и промышленных целях. При планировании технического развития в Калужской области мы учитывали эти особенности, а также пожелания жителей и регионального правительства».

Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области, сказал: «Сотрудничество с крупным оператором связи – еще один шаг в развитии телекоммуникационной инфраструктуры Калужской области, повышении ее инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности. Внедрение новейших технологий и сервисов позволит усилить эффект цифровизации и добиться реальных результатов в совершенствовании ключевых направлений экономики и социальной сферы. Доступность современных услуг связи в любом, даже самом удаленном уголке региона, поможет улучшить качество жизни наших граждан».