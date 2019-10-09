Группа МТС готовит фиксированные сети Москвы к 5G

По прогнозам аналитиков МТС, data-трафик в мобильных сетях компании в Москве к 2025 году вырастет в 4,5 раза, при этом только в сети 5G – почти в 7 раз. Рост трафика в связи с ожидаемым запуском сетей 5G, к которому активно готовятся все мобильные операторы, создавая в Москве пилотные зоны, и внедрение технологии интернета вещей для реализации проекта «Умный город»,вызовет многократное увеличение нагрузки на транспортную сеть.

Чтобы обеспечить растущие объемы и скорости передачи данных в соответствии с требованиями стандарта 5G и обеспечить непрерывную передачу данных от десятков миллионов одновременно подключенных клиентских, инфраструктурных, телекоммуникационных и IoT-устройств, МГТС – дочерняя компания МТС – приступает к расширению пропускной способности своей транспортной сети до 2,2 Тбит/с. Чтобы гарантировать непрерывную передачу данных и качественное интернет-соединение для миллионов клиентов и подключенных устройств, к весне 2020 года действующие сетевые роутеры операторского уровня на сети МГТС будут заменены на высокопроизводительные роутеры нового поколения, что позволит увеличить суммарную пропускную способность транспортной сети более, чем в два раза. В результате будет создана мощная городская телекоммуникационная инфраструктура, которая позволит реализовать в столичном регионе высокотехнологические проекты любой сложности.

Сейчас сеть МГТС в Москве обеспечивает и контролирует работу почти четырех миллионов устройств, подключенных к интернету, пропуская не только клиентский трафик, но и трафик от систем городского жизнеобеспечения (домофоны, светофоры, камеры видеонаблюдения, объекты климатики и энергетики), а также от операторов сотовой связи. По оценкам аналитиков, число только IoT-устройств в России, к 2025 году через три года вырастет в 2,6 раза до 149 млн, из них до трети будет в столице.

«Расширяя пропускную способность сети, мы готовимся к «городу будущего», в котором мобильные и фиксированные сети стопроцентно совместимы, а информация собирается, хранится и обрабатывается практически со всех движимых и недвижимых объектов: столбов освещения, беспилотного общественного транспорта, дронов, приборов учета, телеметрических датчиков и других. Дополнительный резерв пропускной способности, который мы создаем, поможет решать актуальные задачи устойчивого развития Московского региона: рост уровня безопасности, оптимизация транспортных потоков, экологический контроль, коммуникации с городскими структурами, повышение мобильности и другие», — сказал Александр Трохин, директор по технике и информационным технологиям МГТС.