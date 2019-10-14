СК «Лужники» использовал сеть 5G «Билайн» для распределения потоков болельщиков

Успешное прикладное испытание пилотной сети 5G «Билайн» впервые провели в спортивном комплексе «Лужники» во время матча Россия-Шотландия. Порядка 20 сотрудников спортивной арены использовали 5G смартфоны и 5G CPE роутеры для оптимального распределения потоков болельщиков и обеспечения безопасности мероприятия.

Во время победоносного матча, собравшего более 70 тысяч зрителей, сеть «Билайн» выдержала многократное увеличение нагрузки. Победа сборной России отразилась на желании зрителей поделиться радостными новостями: 10 октября в период с 19:00-00:00 во время матча с Шотландией было зафиксировано увеличение дата-трафика в 66 раз, а количество звонков увеличилось в 39 раз по сравнению с пятницей на прошлой неделе (4 октября). Пик нагрузки пришелся на окончание матча с 22:00-23:00, когда было зафиксировано наибольшее количество вызовов.

Массовые мероприятия и праздничные дни всегда являются серьезным испытанием для операторов связи, реальной проверкой качества и надежности сети в условиях самых высоких нагрузок. Во время мероприятий особенно важно, чтобы передача данных и голосовая связь стабильно работала у сотрудников, обеспечивающих безопасность сотен тысяч зрителей.

Успешное испытание сетей 5G «Билайн» продемонстрировало новые возможности и перспективы применения современных технологий на спортивных объектах. Так, пилотная сеть 5G от «Билайн» была использована сотрудниками СК «Лужники» для оптимального распределения потоков посетителей матча и обеспечения безопасности мероприятия. Для этого была проведена интеграция с ИТ системами СК «Лужники» и ДИТ Москвы. Представителями правоохранительных органов использовались 5G смартфоны Huawei Mate 20 X и CPE роутеры для мониторинга, контроля и управления потоком посетителей в реальном времени.

«Ключевые характеристики сетей 5G способны сделать нашу жизнь комфортнее и безопаснее. И наш совместный с «Билайном» и комплексом «Лужники» кейс - дополнительное подтверждение. Через экспериментальный пропускной пункт, на котором использовалась 5G сеть, прошли 42 тысяч человек. Связь нового поколения позволила в условиях высокой нагрузки сети, в режиме реального времени регулировать поток без сбоев и промедлений. Как результат - отсутствие длинных очередей и столпотворения. Их наличие останавливает от посещения массовых мероприятий многих любителей спортивных событий. Мы рассчитываем, что благодаря таким решениям желающих посещать матчи любимых команд всей семьей станет больше”, - отметил Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

«Это был по-настоящему первый, реальный кейс применения 5G в России, в условиях существенной нагрузки. Мы смогли на практике убедиться, что 5G - это действительно значимый технологический скачек в области связи, который позволит вывести проведение массовых мероприятий на принципиально новый уровень комфорта и безопасности для посетителей. Наша компания продолжает масштабную модернизацию мобильной сети и ее подготовку к внедрению нового стандарта связи. На текущий момент сеть Билайн в Москве уже на 94% 5G-ready», - сказал Алексей Левченко, исполнительный вице-президент, региональный директор Московского региона «Вымпелкома».

«Билайн» запустил пилотную зону 5G на территории спортивного комплекса Лужники в сентябре 2019 года. Один из ее фрагментов развернут рядом с центральным входом Большой спортивной арены. Запуск пилотной зоны осуществлен при поддержке Департамента информационных технологий Москвы в рамках подписанного между Правительством Москвы и «Билайн» соглашения о взаимодействии в целях развития услуг связи и ИТ-технологий.