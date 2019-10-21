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МТС размещают облигации на 15 миллиардов рублей

Бизнес Телеком Мобильная связь

По информации Совкомбанка, «Мобильные телесистемы» (МТС) планируют 23 октября с 11:00 до 15:00 по Московскому времени провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-12. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 31 октября 2019 г.

Планируемый объем размещения – 15 млрд руб. Срок обращения – 4 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1 тыс. руб.

Ориентир ставки первого купона находится в диапазоне 7–7,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,19–7,29% годовых.

Организаторы размещения: МКБ, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, «Сбербанк КИБ», Совкомбанк. Агент по размещению – «Сбербанк КИБ».

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 200 млрд руб. включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

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