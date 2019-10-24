В студенческих общежитиях Москвы появилось 2,5 тысячи новых точек городского Wi-Fi

В студенческих общежитиях столицы появилось 2,5 тыс. новых точек городского Wi-Fi. Как рассказали CNews в Департаменте информационных технологий города Москвы, сеть бесплатного беспроводного интернета уже действует в 152 корпусах общежитий 31 вуза, а общее число точек доступа уже достигло почти 10,6 тыс.

«Бесплатный Wi-Fi помогает студентам готовиться к занятиям, находить полезные материалы для обучения, проходить онлайн-курсы, общаться с педагогами, однокурсниками, друзьями и близкими. Рост числа точек для подключения улучшит качество и покрытие беспроводной сети», – сказал Александр Харитонов, руководитель продукта «Общегородской Wi-Fi» в Департаменте информационных технологий Москвы.

Бесплатной городской сетью Wi-Fi пользуются студенты РУДН, МГИМО, МИСиС, МГТУ им. Баумана, РГГУ, МГМУ им. Сеченова, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, МГЮА им. О. Е. Кутафина, МИРЭА и других вузов.

Для подключения к городской сети Wi-Fi необходимо в списке доступных сетей выбрать Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и пройти идентификацию с помощью одного из вариантов: аккаунта на Официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru или номера телефона, на который поступит SMS с кодом. Далее необходимо авторизоваться в городской сети Wi-Fi, нажав кнопку «Войти в интернет». Процесс идентификации проводится один раз в три месяца, а авторизацию пользователь проходит раз в сутки при первом подключении к сети Moscow_WiFi_Free.

Идентификация пользователей для получения доступа к Wi-Fi в публичных местах необходима в связи с требованием российского законодательства.

В Москве установлены более 18 тыс. точек подключения к бесплатному безлимитному интернету. Из них более 3 тыс. работают на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца, охватывая большинство улиц центра. Более 1,2 тыс. точек Wi-Fi установлены в 43 городских парках и почти 3,5 тыс. в учреждениях культуры. В частности, подключиться к бесплатному беспроводному интернету сегодня можно в 332 библиотеках (более 2,1 тыс. точек доступа), в 204 домах культуры (944 точек доступа), в 16 городских музеях (392 точки доступа) в 13 кинотеатрах сети «Москино» и киноклубе-музее «Эльдар» (62 точки доступа).

В скором времени все существующие точки будут интегрированы в единое городское Wi-Fi пространство, что обеспечит устойчивую зону покрытия.