«Ростелеком» зафиксировал рост востребованности универсальных услуг связи

В оперативной отчетности «Ростелекома» зафиксирован стремительный рост общей продолжительности звонков с таксофонов универсальной услуги связи (УУС).

По инициативе компании с 1 января 2018 г. была отменена плата за местные телефонные соединения с таксофонов. За девять месяцев 2018 г. общая продолжительность местных звонков выросла в 5,3 раза к показателю предыдущего года. За аналогичный период 2019 г. трафик вырос еще в 1,7 раза.

С 1 декабря 2018 г. стали бесплатными внутризоновые звонки на стационарные телефоны. За январь — сентябрь 2019 г. внутризоновый трафик увеличился в 1,8 раза по отношению к аналогичному периоду 2018 г.

С 1 июня 2019 г. обнулена стоимость междугородных вызовов на стационарные телефоны по всей стране и это также сразу же сказалось на росте востребованности таксофонов. За первые три квартала 2019 г. общая продолжительность междугородных звонков в 1,5 раза превысила показатель по аналогичному периоду прошлого года.

Таким образом, отмена платы позволила переломить тренд на снижение объемов трафика с универсальных таксофонов.

Таксофоны УУС выполняют, прежде всего, важную социальную коммуникационную задачу — до сих пор это единственное доступное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. Важно отметить, что около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

«Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в России обеспечивает функционирование 148 тыс. таксофонов УУС. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.