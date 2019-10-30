«Мегафон» создаст инфраструктуру для проведения чемпионата мира по программированию ICPC в Москве

«Мегафон» стал цифровым партнером студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), который в июне 2020 г. впервые примет Москва. Компания создаст инфраструктуру, необходимую для проведения финала международного чемпионата, и обеспечит его участников бесшовным Wi-Fi.

Чемпионат ICPC существует с 1977 г., ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тыс. студентов более трех тысяч университетов. В России финал ICPC проходил дважды: в 2013 г. в Санкт-Петербурге, в 2014 г. – в Екатеринбурге. Организатором финала в Москве в 2020 г. является МФТИ.

Инфраструктура, созданная «Мегафоном» в Манеже, будет включать защищенную локальную сеть для участников соревнования, сеть для организаторов, через которую будет осуществляться управление мероприятием, а также Wi-Fi для гостей ICPC. Бесперебойность сигнала будет гарантирована резервным каналом, построенным «Мегафоном» специально для чемпионата.

«Мегафон» обеспечит прямую трансляцию события в Зарядье. На площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi: зарегистрировавшись на одной из площадок, участники получат доступ в интернет на все время проведения чемпионата с 21 по 26 июня 2020 г.

«Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для "Мегафона" большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями», – отметила Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «Мегафона».