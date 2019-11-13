Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана

Navitel объявила о том, что для пользователей «Навител Навигатор» стали доступны карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2019.

Карта России релиза Q3 2019 содержит 169 957 городов и населенных пунктов, из них 24 835 с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Протяженность дорожного графа составила 3 943 321 км. Для поиска доступны 10 241 647 уникальных адресов. База POI, к которым относятся заправки, банкоматы, достопримечательности, кафе и прочие полезные объекты инфраструктуры, включает 1 325 256 объектов.

Актуализированы данные о камерах контроля, потенциально опасных местах и сервисных службах, а также объекты POI во всех субъектах РФ.

Обновление картографических данных. Дорожная сеть. Добавлен новый участок трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» с 543-го по 646-й км в Ленинградской и Новгородской областях; федеральные трассы А-120, А-121, А-124, А-125, А-126, А-181 «Скандинавия», М-5, М-7, М-8, М-9, М-10, Р-21 «Кола», Р-23; Дороги регионального значения А-114, А-115, А-122, Р-37, Р-40, Р-41; добавлен новый участок обхода г. Вологда.

На карту Москвы и Московской области добавлены следующие участки дорожно-транспортной сети: развязка МКАД с Бесединским шоссе; развязка МКАД с ул. Дорохова; путепроводы через железнодородные пути Горьковского направления в г. Реутов и г. Балашихе (мкр-н Салтыковка). Обновлены указатели направлений по основным дорогам в Московской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Тверской, Псковской, Ивановской, Ярославской и Мурманской областях, а также по трассе E-105, Р-21 «Кола» от границы с Норвегией до границы с республикой Карелия.

Большая работа была проделана по обновлению адресной базы и актуализации дорожных ограничений в городах: Архангельск, Димитровград, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Казань, Коряжма, Самара, Тольятти, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Тверь, Вологда, Череповец, Саранск, Псков, Нижний Новгород, Иваново, Шуя, Тейково, Кинешма, Остров, Гусь-Хрустальный, Калязин.

Добавлены населенные пункты с детализацией до дома в Ростовской области – 53; Еврейской автономной области – 3; Приморском крае – 3; Красноярском крае - 3; Республике Бурятия - 2; Республике Тыва - 17; Республике Саха - 4; Иркутской области – 1; Сахалинской области - 1.

Добавлены названия улиц в 36 населённых пунктах Хабаровского края. Добавлены новые карты 22 населённых пунктов Свердловской, Ульяновской, Самарской и Сахалинской областей с детализацией до улицы.

Карта Беларуси содержит 27 410 городов и населенных пунктов, 25 212 из них с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Для поиска доступны 2 049 014 уникальных адресов. Актуализированная база POI, к которым относятся заправки, банкоматы, достопримечательности, кафе и прочие полезные объекты инфраструктуры, включает 70 830 объектов. Обновлена адресная база и дорожная сеть во всех райцентрах страны. Общая протяжённость дорожного графа составила 289 361 км.

Карта Казахстана содержит 9 807 городов и населенных пунктов, в 301 из которых доступен адресный поиск и улично-дорожная сеть. Для поиска доступны 345 464 уникальных адреса. Актуализирована адресная база в городах Алматы и Нур-Султан. Расширена база полезных объектов: актуальная карта содержит 22 488 точек POI. Обновлена дорожная сеть страны – протяженность дорожного графа составляет 1 263 599 км.

В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, кругового движения и прочей навигационно-значимой информации.

Карты релиза Q3 2019 работают только с версией «Навител Навигатор» 9.10.1996 и выше.