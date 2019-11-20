Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение облачного провайдера «Даталайн»

Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению дочерней компанией «Ростелекома» — ООО «ЦХД» (ГК «Ростелеком – Центры обработки данных») — 100% долей ООО «Даталайн», второго после ГК «Ростелеком» игрока рынка центров обработки данных (ЦОД).

Привлекательность покупки «Даталайна» обусловлена следующими основными факторами: высокими темпами роста бизнеса и перспективами развития компании: среднегодовые темпы роста выручки за последние четыре года составили более 20%; амбициозные планы по дальнейшему расширению мощностей: в 2020 г. планируется строительство дополнительно 1 тыс. стоек; наличием у компании развитой экосистемы сервисов IaaS, что позволит усилить позиции «Ростелекома» в сегменте облачных услуг; возможностями усиления конкурентных позиций в корпоративном сегменте за счет увеличения клиентской базы, отличной от базы «Ростелекома»: услугами «Даталайна» пользуются более 500 корпоративных клиентов.

«Даталайн» является одним из крупнейших игроков на рынке дата-центров и облачного провайдинга, оказывая услуги по размещению оборудования и виртуализации, а также телекоммуникационные и прочие сопутствующие сервисы. В управлении компании находится восемь дата-центров уровня Tier III на 4,8 тыс. стойко-мест. Выручка группы компаний «Даталайн» в 2018 г. составила 5,3 млрд руб. Приобретение «Даталайна» увеличит общую мощность коммерческих дата-центров группы «Ростелеком» до 11,5 тыс. стойко-мест, что обеспечит существенную долю на рынке коммерческих ЦОД, который по состоянию на конец 2019 г. составляет около 42 тыс. стойко-мест.

Сделка соответствует стратегическим целям «Ростелекома» по развитию геораспределенной сети центров обработки данных и экосистемы облачных цифровых услуг для корпоративных и государственных заказчиков. Объединение инфраструктурных, продуктовых и профессиональных ресурсов двух компаний будет способствовать более активному продвижению облачных сервисов (SaaS/Iaas/PaaS), а также усилению роли «Ростелекома» в реализации программы «Цифровая экономика».

«Приобретение “Даталайна” соответствует общемировому тренду по укрупнению провайдеров облачных решений и созданию масштабных инфраструктурно-продуктовых экосистем, обеспечивающих наиболее конкурентные и качественные цифровые сервисы. Стратегическая значимость сделки определяется существенными возможностями “Ростелекома” по наращиванию доли высокомаржинальных облачных продуктов в результате активного перехода корпоративных и государственных клиентов на сервисную модель потребления ИТ-услуг, повсеместного тренда на цифровизацию бизнеса и развитию проектов государственной программы “Цифровая экономика”», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Павел Каплунов, генеральный директор ГК «Ростелеком – Центры обработки данных», вице-президент «Ростелекома» по облачным сервисам, сказал: «Данное приобретение значительно усилит наши конкурентные позиции, гарантировав “Ростелекому” безусловное лидерство в перспективном и растущем двухзначными темпами сегменте центров обработки данных и облачного провайдинга. Объединенные компетенции обеспечат развитие нашей облачной экосистемы и портфеля продуктов, сервисов и решений для наших заказчиков».