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S&P подтвердило рейтинг «Ростелекома» на уровне «BB+» после объявления о консолидации 100% «Tele2 Россия»

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Мобильная связь

«Ростелеком» объявил о том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг компании в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом после принятия решения об увеличении до 100% доли в мобильном операторе «Tele2 Россия». В сообщении агентства отмечается, что консолидация 100% «Tele2 Россия» усилит конкурентные позиции компании на российском телекоммуникационном рынке.



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