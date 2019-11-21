S&P подтвердило рейтинг «Ростелекома» на уровне «BB+» после объявления о консолидации 100% «Tele2 Россия»

«Ростелеком» объявил о том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг компании в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом после принятия решения об увеличении до 100% доли в мобильном операторе «Tele2 Россия». В сообщении агентства отмечается, что консолидация 100% «Tele2 Россия» усилит конкурентные позиции компании на российском телекоммуникационном рынке.