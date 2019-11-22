Виртуальный оператов Danycom.Mobile начал работу в Челябинской области

Виртуальный оператор Danycom.Mobile (часть группы компаний (ГК) Danycom) начал предоставлять услуги мобильной связи в Челябинской области. Она стала шестым завершающим регионом присутствия оператора на территории Уральского федерального округа (УФО).

УФО является самым небольшим по количеству входящих в состав субъектов РФ, но при этом занимает около 10% от всей территории страны. Жители более полутора тысяч муниципальных образований округа теперь могут выбрать один из тарифов оператора: «Бесплатный» (1 ГБ, 50 SMS, 30 мин. на номера всех российских операторов), «Звони бесплатно» (600 SMS, 60 мин.), «Семейный» (3 ГБ, 50 SMS, 150 мин. за 150 руб. в месяц) и «Семейный Плюс» (10 ГБ, 50 SMS, 350 мин. за 350 руб. в месяц). Они также могут бесплатно заказать SIM-карту Danycom.Mobile даже в самый отдаленный населенный пункт УФО.

«В Челябинске проживает более миллиона человек, а сама Челябинская область является наиболее урбанизированной на Урале. По этой причине мы ожидаем активного подключения абонентов на этой территории. Наш оператор уходит в digital, отказываясь от привычных точек продаж и консультаций продавцов. Чтобы начать пользоваться связью Danycom.Mobile, не нужно никуда идти – все действия, начиная от заказа SIM-карты и заканчивая ее активацией, можно выполнить удаленно», – сказал директор по развитию и управлению продуктами ГК Danycom Петр Кушиков.

Абонентская база Danycom.Mobile составляет более 300 тыс. человек в 54 регионах России. Больше 60% из них предпочитают подключаться к оператору, используя Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), доступную на сайте danycom.ru с июня 2019 года.

Условия отличаются на территории Республики Крым и г. Севастополя.