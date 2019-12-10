«Связьком» запустил интеграционное решение «Сбербанк DMS»

Команда «Связькома» запустила интеграционное решение «Сбербанк DMS» для виртуального оператора связи «Сбермобайл». «Сбербанк DMS» позволит оператору расширить границы использования и оптимизировать настройку дополнительных услуг на устройствах абонентов.

«Сбермобайл» – это виртуальный оператор сотовой связи Сбербанка. Одним из основных преимуществ «Сбермобайла» является новый сервис для звонков Wi-Fi Calling. Абонент может звонить из приложения «Сбермобайл» или принять звонок по Wi-Fi при помощи сервиса из любой точки мира. А благодаря тому, что у оператора «Сбермобайл» имеется две точки доступа (одна на территории России, вторая – за ее пределами), звонить абонент может по домашнему тарифу, даже находясь за рубежом. Решение компании «Связьком» поддерживает отправку настроек при переключении с одной точки доступа на другую, не требуя при этом действий от абонента.

Платформа «Сбербанк DMS» производит удаленную настройку сервисов в мобильных аппаратах автоматически, чтобы у абонентов не возникало трудностей при работе с дополнительными услугами. Автонастройки отправляются сразу после появления нового аппарата в сети в зависимости от имеющейся функциональности мобильного устройства. Настройки также могут отправляться по команде от внешних систем оператора или при заказе абонентом вручную с помощью SMS, USSD, IVR.

Помимо рассылки настроек на мобильные устройства, разработанное решение также может выступать в качестве инструмента для маркетинговых исследований. Поскольку система хранит информацию об используемых аппаратах, у оператора связи появляется возможность формировать уникальные предложения для абонентов. Это позволяет платформе «Сбербанк DMS» решать следующие задачи: отслеживание популярности производителей и моделей телефонов; таргетированное продвижение сервисов; создание новых услуг на основе предпочтений абонентов и многое другое.

Предоставленные данные о мобильных аппаратах всегда будут оставаться актуальными, поскольку база данных с моделями и параметрами устройств регулярно обновляется.

Кроме того, «Сбербанк DMS», по заявлению разработчиков, является экономически выгодным решением. Платформа может быть установлена в минимальной конфигурации, не требующей интеграции с сигнальной сетью оператора (в этом случае потребуется интеграция с SMSC оператора по протоколу SMPP). Также поддерживается виртуализация решения.