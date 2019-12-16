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Headpoint расширил возможности использования цифровой IoT-платформы Inone как облачного решения

ПО Софт Телеком Облака

Headpoint получил лицензию на оказание телематических услуг связи в рамках расширения возможностей применения цифровой платформы Inone как облачного решения по SaaS-модели.

В рамках реализации планов компании по развитию платформы Inone и создания на ее основе территориально-распределенных систем ситуационного мониторинга и инцидентного реагирования, как с использованием ИТ-инфраструктуры заказчика, так и при размещении на ресурсах облачных провайдеров, компания Headpoint получила лицензию на оказание телематических услуг Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Дмитрий Евдокимов, генеральный директор компании Headpoint, сказал: «Сегодня разработчик ПО, чтобы быть конкурентоспособным, должен предложить рынку не только уникальный по функциональности продукт, но соответствовать современным бизнес-стандартам и требованиям, в том числе и в части возможности предоставления своего ПО как SaaS-решения. Таким образом, получение лицензии для нас – необходимое условие дальнейшего успешного развития компании. Технически мы были к этому готовы и оперативно прошли все необходимые процедуры, подтвердив наличие необходимых ресурсов и квалификаций».



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