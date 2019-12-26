Tele2 перезапускает VoLTE в Москве на различных устройствах

Tele2 перезапустила для московских абонентов услугу передачи голоса в сетях LTE (VoLTE). Теперь преимущества этой технологии смогут ощутить владельцы широкой линейки устройств, в том числе Samsung и Huawei.

Технология VoLTE (Voice over LTE) позволяет передавать голосовые вызовы по сети LTE, что гарантирует пользователям мгновенное соединение и высокое качество передачи речи, минимизирует риск обрыва. Техническое решение также обеспечивает экономию ресурса аккумулятора и беспрерывное подключение к 4G, благодаря чему клиент может говорить по телефону, не покидая интернет-сессию.

Теперь технологию VoLTE в сети Tele2 в Московском регионе поддерживают смартфоны Samsung, Huawei, Honor, Vivo, Alcatel. Ранее технология в сети Tele2 была доступна только владельцам брендированных смартфонов Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus.

Преимущества технологии следуют из того, что телефон с активированной VoLTE при звонке не переключается в сеть 3G и передача голоса осуществляется в сети LTE. В Московском регионе Tele2 построила качественную сеть LTE с широким покрытием и продолжает ее активно развивать, что обеспечивает максимальную доступность услуги.

По итогам III квартала 2019 года число базовых станций LTE увеличилось в Московском регионе практически в два раза (+95%) год к году. По уровню доступности сети Tele2 в столице приблизилась к 100%. В Москве оператор устанавливает около 350 базовых станций в неделю – это означает, что новая БС запускается каждые полчаса.

Услуга VoLTE доступна на всех тарифных планах Tele2. Тарификация вызовов, совершенных в VoLTE, не отличается от обычных звонков на тарифах Tele2. Для активации услуги необходимо набрать команду *219*1# и нажать клавишу вызова.