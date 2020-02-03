МТС создаст основу для умных городов в Московской области

МТС объявила о начале реализации программы по развитию фиксированной сети передачи данных в Подмосковье, которая создаст технологическую платформу для запуска инновационных сервисов для жителей и городов на территории региона.

Программа рассчитана до 2023 года и предполагает активное развитие высокоскоростных каналов доступа в Интернет по волоконно-оптической сети GPON в жилых и офисных помещениях в 36 городах Московской области с численностью от 50 тысяч человек. Основное внимание будет уделяться городам, где до этого покрытие было недостаточным. При выборе городов также учитывались наличие массовой застройки и число зданий высокой этажности, близость к МКАД и степень экономической активности.

В 2020 году будет построена высокоскоростная сеть передачи данных в девяти городах: Подольск, Сергиев-Посад, Домодедово, Орехово-Зуево, Серпухов, Дмитров, Щелково, Ивантеевка, Солнечногорск. В 2021-2022 годах запланировано строительство в 20 городах, в 2023 – еще в семи городах.

Через четыре года, с учетом уже существующей сети, МТС сможет предоставлять современный интернет и цифровые сервисы на его основе в 54 городах, то есть в 75% городов Московской области. К волоконно-оптической сети будет подключено более 1,5 миллиона домохозяйств и административных зданий, а фиксированная сеть МТС станет одной из крупнейших в московской агломерации по протяженности. По общему количеству базовых станций, работающих в диапазоне LTE, МТС уже является лидером в московском регионе – 91% площадок оснащены базовыми станциями 4G.

Каналы связи по технологии GPON станут одним из элементов опережающего развития мобильной сети до уровня 5G-ready и следующего, пятого поколения. На их основе будет построена магистральная сеть, отвечающая за скорость и надежность передачи мобильных данных. Этот стандарт связи через несколько лет станет основным для реализации инновационных проектов в бизнесе и проектов «Умный город», «Умный регион», которые, по прогнозам аналитиков МТС, приведут к росту трафика уже в ближайшие пять лет в 4,5 раза.

Суммарные инвестиции МТС в развитие современной инфраструктуры проводной связи Московской области в 2020-2023 годах составят порядка двух миллиардов рублей.

«МТС последовательно инвестирует в опережающее развитие сети мобильного доступа в московском регионе и сегодня 4G-интернет МТС доступен жителям всех населённых пунктов Московской области, а качество связи и покрытие, по данных различных замеров, – одни из наиболее высоких. В Москве мы построили также одну из крупнейших сетей по технологии GPON, — отметил вице-президент, директор Московского региона МТС Павел Кузнецов. — Сегодня наша задача – построить в Подмосковье фиксированную сеть сопоставимого с ней уровня. Единая телекоммуникационная инфраструктура станет основой для массового внедрения инновационных сервисов и конвергентных решений для жителей всего московского региона».

МТС построила в Москве свыше 46 000 километров оптических линий связи по технологии GPON. Техническую возможность подключения к услугам по этой сети имеют 98% домохозяйств столицы без учета Новой Москвы. В Московской области фиксированная сеть построена в 18 городах и около 40 населенных пунктах. В части городов и населенных пунктов используется волоконно-оптическая технология передачи данных GPON, в других – технология FTTB.

Сеть GPON уже сегодня обеспечивают скорости передачи данных у абонентов до 1 Гбит/с, что позволяет развивать новые комплексные продукты для дома, бизнеса и государственных учреждений. На базе фиксированной сети МТС в Московской области реализовано несколько проектов в городах Реутов, Электросталь, Жуковский.