Глава «Билайна» покинет свой пост в июне 2020 года

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о том, что в конце июня 2020 г. Василь Лацанич покинет пост генерального директора компании. Компания ведет поиск кандидата на замещение данной позиции.

Лацанич присоединился к Veon, головной компании «Билайна» в Амстердаме, в июле 2017 г. В январе 2018 г. он был назначен на позицию генерального директора российской бизнес-единицы Veon, работающей под брендом «Билайн».

Комментируя свое решение, Василь Лацанич сказал: «Вместе с "Билайном" я получил уникальную возможность воплощать в жизнь ключевые проекты, связанные с рекордным развитием нашей сети, розницы, цифровых каналов и продуктов. Сейчас "Билайн" разрабатывает новую долгосрочную стратегию развития. Правильно, чтобы этот процесс находился в ведении тех, кто в будущем будет отвечать за ее выполнение».

Урсула Бернс, председатель совета директоров и генеральный директор Veon, сказала: «В течение двух лет на посту главы "Билайна" Василь внес значительный вклад в развитие компании. Он возглавил "Билайн" в период обострившейся конкуренции на рынке мобильной связи и, не жалея сил, вкладывал свою энергию, опыт и знания в расширение портфеля цифровых сервисов "Билайна". Я благодарю его за работу и желаю удачи в будущем!»