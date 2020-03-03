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Mango Office интегрирована в Zoho CRM

Телеком Интеграция Бизнес-приложения

Для виртуальной АТС Mango Office выпущен пакет интеграции с Zoho CRM. Инструменты телефонии встраиваются в интерфейс системы, сохраняют в ней данные по звонкам и записи переговоров. Цель — упростить работу клиентских менеджеров и контроль за сделками.

При поступлении звонка CRM проверяет телефонный номер по базе и в случае, если обнаруживает соответствие, автоматически выводит данные клиента на компьютер менеджера, принимающего обращение. С полной историей покупок и статусом обработки текущего заказа перед глазами продавец или консультант намного эффективнее в обработке звонка. Также это повышает уровень и скорость предоставляемого клиенту сервиса.

Одновременно Mango Office сохраняет в CRM историю контактов, включая записи переговоров. Если же звонок клиента по каким бы то ни было причинам не был принят, то в CRM останется упоминание этого факта в качестве напоминания для менеджера — перезвонить. Набор номера Mango Office производит автоматически, и для этого пользователю не нужно переходить к управлению телефонией — достаточно одного клика в Zoho CRM.

Оператор «Манго телеком», владеющий платформой Mango Office, развивает разработку интеграций. Mango Office может использоваться в качестве телефонии для более чем 150 различных бизнес-приложений. Кроме готовых интеграционных пакетов, Mango Office имеет открытый API, доступный для всех версий виртуальной АТС, и подключается к любой информационной системе клиента «Манго телекома».

Zoho CRM представлена на рынках 180 стран. По словам продакт-менеджера «Манго телекома» Юлии Федорович, Zoho CRM уже достаточно распространена и в России. «По крайней мере, об этом можно судить по количеству заявок на интеграцию телефонии с Zoho CRM, которые «Манго Телеком» получала с середины прошлого года», — отметила Федорович.

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