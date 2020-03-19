«Мегафон» открывает доступ к образовательным и развлекательным сервисам

«Мегафон» предоставит абонентам бесплатный доступ к образовательным и развлекательным сервисам: онлайн-курсам, пакетам «Мегафон ТВ», онлайн-библиотекам. В условиях, когда многие вынуждены находиться дома, это поможет получить дополнительные знания и провести досуг за чтением книг, просмотром фильмов и сериалов.

«Мегафон» впервые открывает бесплатный доступ к собственной платформе «Мегафон образование», на которой представлены онлайн-курсы для студентов, молодых специалистов и школьников старших классов по четырем направлениям: ИТ, менеджмент, маркетинг и финансы. Она будет доступна со следующей недели.

Среди наиболее популярных курсов – «Основы Excel», «Искусство выступления в стиле Ted», «Личные финансы», «Стресс-менеджмент» и «Тайм-менеджмент», однако на платформе есть и специализированные телеком и ИТ-курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов.

«Мы открыли бесплатный доступ ко всем ключевым сервисам "Мегафона". Сейчас, когда многие вынуждены оставаться дома длительное время, есть возможность получить дополнительные знания. Платформа позволяет учиться в удобном формате видеороликов длительностью от 5 до 15 минут. Этот образовательный контент будет особенно полезен студентам, перешедшим на дистанционную форму обучения. А также со следующей недели, когда российские школы уйдут на вынужденные каникулы, особенно востребован будет контент для детей, поэтому мы предоставляем бесплатный доступ и к платформе "Мегафон ТВ", в том числе к мультфильмам, фильмам и детским развивающим программам», – сказал генеральный директор компании «Мегалабс» Андрей Кушнарев.

«Мегафон ТВ» отменяет на месяц платную подписку на семейный пакет «Максимальный», включающий 216 каналов и 10 сериалов, «Кино по подписке», где представлено 3066 фильмов, 75 сериалов и четыре канала, и «Большой детский», в котором объединены телеканалы, мультфильмы и развивающие программы. Также пользователям будет доступен партнерский контент more.tv. Чтобы получить бесплатный доступ к пакетам «Мегафон ТВ», необходимо зарегистрироваться в любом интерфейсе услуги – на сайте, в мобильном приложении или приложении для Smart.TV.

Бесплатный доступ к сервисам «Пресса», «Книги», а также платформе «Мегафон образование» будет открыт со следующей недели. Сервис «Пресса» предоставляет доступ к более чем 70 журналам – ведущим тематическим медиа о психологии, науке, культуре, истории и путешествиях. Часть материалов можно прослушивать – они дополнены аудиоформатом. Сервис «Книги» объединяет более 100 тыс. книг, доступных в каталоге «Литрес».