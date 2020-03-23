«Крок» предоставил заказчикам комплекс решений для удаленной работы

«Крок» анонсирует комплекс решений, который позволит работодателям оперативно и бесшовно перевести сотрудников на удаленную работу. Портфель включает в себя все необходимые сервисы для того, чтобы компании могли минимизировать или вовсе избежать потерь от перевода сотрудников в дистанционный формат. Среди экспресс-решений компании «Крок» есть инструменты для создания виртуального рабочего места, обеспечения качественной конференцсвязи, роботизации бизнес-процессов, информационной безопасности и многие другие. В большинстве случаев их инсталляция может проходить дистанционно, а срок развертывания составит от четырех часов.

В минувшую среду мэр Москвы Сергей Собянин обратился с просьбой ко всем работодателям Москвы перевести сотрудников на удаленную работу. Согласно исследованию Kelly Services, больше трети работников просят своих руководителей принять дополнительные меры и обеспечить возможность дистанционной работы.

«Мы всегда стараемся быстро и чутко реагировать на потребности рынка. Вызовы сегодняшнего дня требуют от нас, в первую очередь, экспресс-решений для удаленной работы. Таким образом, наши клиенты — независимо от размера компании — адаптируются к новым реалиям без заметных потерь. Новые форматы работы требуют нового инструментария, более мощной инфраструктуры, но главное — креатива. Любой кризис — это время возможностей. Некоторые типы бизнесов сейчас показали резкий рост. Мы готовы вместе с предпринимателями искать пути трансформации бизнеса, используя наш богатый цифровой опыт, а также ответственное и творческое отношение к потребностям клиентов наших клиентов. Вместе мы победим кризис», — сказал Борис Бобровников, генеральный директор ИТ-компании «Крок».

В компании считают, что дистанционная работа будет не менее эффективной личного присутствия в офисе, если обеспечить высокий уровень доступности необходимых сервисов, скорости подключения, безопасности и удобства работы. Проведя комплексный анализ рынка, ИТ-компания подготовила ряд мер и технологий, которые помогут работодателям сохранить ключевые показатели и эффективность во время карантина. Ниже представлены решения, которые «Крок» предоставит компаниям и организациям для перехода на удаленную работу.

При переходе сотрудников на внеофисный формат необходимо оценить возможности и выбрать удобные и эффективные цифровые инструменты. В результате компании получат карту решений, которая содержит список бизнес-процессов, необходимых для перехода на удаленный формат работы, плановые сроки перехода, стоимость проекта и результаты.

Во время дистанционной работы важно обеспечить бесконтактную коммуникацию с коллегами, клиентами и партнерами. Вне офиса сотрудники теряют возможность оперативно реагировать на запросы, проводить групповые презентации и переговоры, организовать совместный документооборот. «Крок» предлагает использовать облачные сервисы для проведения конференций и совещаний онлайн с аудио-, видеосвязью и инструментами совместной работы над документами через конференцсвязь UltraHD, которой могут воспользоваться более 500 участников. Ключевые преимущества этого решения: удобная интеграция с любыми ИТ системами, доступность видеосвязи абсолютно на всех платформах (Windows, Linux, macOS, Android), обеспечение связи без установки плагинов. Облака «Крок» соответствуют требованиям регуляторов в части обработки персональных данных, согласно 152-ФЗ.

Для получения удаленного доступа к рабочему месту в любое время и из любой точки мира ИТ-компания предлагает технологию «Цифрового рабочего пространства» (Digital Workspace). Фактически пользователям удастся перенести рабочий стол, ОС и установленное ПО в виртуальное пространство, что позволит им не быть привязаным к конкретному «железу». Обеспечить это помогут технологии VDI (Virtual Desktop Infrastructure) и UEM (Unified Endpoint Management) через защищенный доступ.

Во время дистанционной работы важно минимизировать количество задач, связанных с операционной деятельностью в офисе. Острая необходимость в этом пропадает после внедрения корпоративного робота. Он способен решать типовые задачи, такие как оформление документов, согласование справок и т.д. Задания роботу можно отправить через мессенджер и в нем же запросить отчет, который будет сформирован в онлайн-режиме.

Согласно указу мэра Москвы, работодатели обязаны измерять температуру сотрудников из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за большого потока при входе в офис или на территорию предприятия образуются длинные очереди. «Крок» предлагает технологию «Бесконтактного измерения температуры тела» для решения этой проблемы. Она позволяет измерять температуру сотрудников дистанционно и устанавливать их личность с оповещением службы безопасности перед тем, как человек зайдет в офис, магазин или любое другое помещение. Отличительная особенность технологии – высокая точность определения температуры, погрешность составляет от 0,1 до 0,3 градуса.

Помимо этого, «Крок» предлагает комплекс технологий по обеспечению информационной безопасности и предоставлению инфраструктуры в аренду. Сейчас корпоративные ИТ-системы подвержены киберриску и работают в режиме пиковой загрузки. «Крок» готов предоставить виртуальные серверы, системы хранения данных, сетевые сервисы и гарантию высокой надежности и производительности ИТ-систем. Срок внедрения портфеля решений в зависимости от объема работ составляет от четырех часов до двух месяцев.