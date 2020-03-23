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«Мегафон» открыл продажу SIM-карт с саморегистрацией на Tmall

Телеком Мобильная связь Ритейл Интернет

«Мегафон» открыл продажу SIM-карт с саморегистрацией на Tmall, ресурсе «Aliexpress Россия», и в собственном интернет-магазине с бесплатной доставкой за 1 день. Теперь можно купить SIM-карту и подключиться к оператору связи, не выходя из дома. Это позволит минимизировать контакты и не посещать магазины тем, кто в текущей ситуации вынужден оставаться дома.

Активировать SIM-карту можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение «Мегафона». Баланс SIM-карты составляет 300 руб., абонент при регистрации может выбрать любой из действующих тарифов. Предложение актуально для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, но количество регионов будет расширяться.

«Мегафон» – единственный оператор, который предлагает авторизацию с подтверждением данных клиента через портал Госуслуги. Процесс занимает 2-3 минуты. Также можно воспользоваться биометрическим способом активации: сделать селфи с паспортом в руках и внести данные в приложении.

«Чтобы купить SIM-карту, теперь не обязательно посещать салон связи или заключать контракт, общаясь с курьером. Мы расширили количество интернет-магазинов, в которых можно купить SIM-карту с саморегистрацией, – отметил коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон. – Это особенно актуально сейчас, когда многие вынуждены остаться дома, но при этом каждому важно находиться на связи со своими близкими. Можно приобрести онлайн и смартфон, и SIM-карту к нему, выбрать удобный тариф в приложении и сразу начать пользоваться услугами оператора».

«Мегафон» первым из российских операторов связи начал продажи на Tmall в ноябре 2019 г. На старте в ассортименте был ряд моделей Apple iPhone, сейчас количество брендов и категорий представленных товаров расширилось.

Кроме Tmall и собственного интернет-магазина, SIM-карты «Мегафона» с саморегистрацией представлены в ассортименте онлайн-магазинов «Связной», 1click, «Юл@йн», «Онлайн.ру» и Cenam.net.

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