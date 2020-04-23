Orange обеспечил спутниковой связью 19 судов «Совкомфлота» в Арктике и на Дальнем Востоке

Международный сервис-провайдер Orange Business Services завершил оснащение спутниковой связью 19 судов группы «Совкомфлот», работающих в сложных климатических и ледовых условиях Арктического и Дальневосточного морских бассейнов. Этот шаг позволит дополнительно повысить безопасность мореплавания.

На первом этапе сотрудничества Orange Business Services с российской судоходной компанией провайдер летом 2019 г. подключил к системе спутниковой связи восемь судов партнера, на втором этапе в 2020 г. бесперебойной связью были обеспечены еще 11 судов.

Благодаря системе Orange, позволяющей автоматически переключаться между разными спутниками и береговыми станциями связи, стабильность связи возросла до 98-99%, что является высоким показателем для арктических и субарктических широт.

«Совкомфлот» использует спутниковую систему Orange Business Services для передачи на берег телеметрических данных, которые поступают с ранее внедренных на судах систем дистанционной диагностики оборудования и удаленного операционного контроля за навигационной обстановкой. Система Orange позволяет осуществлять такую передачу в режиме реального времени на любом расстоянии от берега.

Кроме того, суда «Совкомфлота» были интегрированы в общекорпоративную ИТ-инфраструктуру. Фильтрации интернет-трафика и обеспечению безопасности сетей на судах способствует двойная система межсетевых экранов. Бесперебойная спутниковая связь обеспечивает возможность в случае необходимости внедрить на судах телемедицинские решения, что является весьма актуальным в сегодняшних условиях.

«Поддержание бесперебойной связи в рейсах играет значимую роль в обеспечении безопасности мореплавания, особенно в тяжелых ледовых и климатических условиях высоких широт и дальневосточных морей, в повышении эффективности работы экипажей судов и береговых подразделений, а также их взаимодействия. В области предоставления таких услуг спутниковой связи Orange Business Services зарекомендовал себя надежным партнером», – сказал Юрий Малышев, генеральный директор «СКФ Арктика», дочернего предприятия группы «Совкомфлот», которое контролирует оснащенные в рамках этого проекта суда.

«Мы рады продолжить сотрудничество с крупнейшей российской судоходной компанией "Совкомфлот". В рамках подключения судов к бесперебойной спутниковой связи мы запустили интеллектуальный алгоритм выбора спутника и береговой станции связи для обеспечения максимально возможного качества связи. В первую очередь новой системой были оснащены суда снабжения, обслуживающие нефтяные вышки, а также транспортные танкеры. Уверены, это позволит значительно повысить безопасность навигации в непростых арктических условиях», – отметил Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services, ответственный за регион IMEAR (Россия, Ближний Восток и Африка).