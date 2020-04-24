МТС и «Автодор» обеспечили голосовую связь и интернет для пользователей трассы М-11 «Нева»

МТС и госкомпания «Автодор» объявили о финишном этапе реализации проекта по строительству инфраструктуры для обеспечения трассы М-11 «Нева» по маршруту Москва – Санкт-Петербург сервисами голосовой связи и высокоскоростным доступом в мобильный интернет по технологии LTE.

Реализация совместного проекта МТС и «Автодора» продолжалась в течение года в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. На первом этапе были проведены радиочастотные исследования, что позволило определить необходимое количество точек для строительства башен связи и их точную локацию. Затем дорожники провели подготовительные работы для организации площадок для установки антенно-мачтовых сооружений (АМС), которые необходимы для размещения оборудования операторов, и подвели к этим площадкам линии электроэнергии.

В настоящее время в рамках проекта уже установлено 97 башен связи, к ним подключено электричество. Параллельно со строительством башен связи идут работы по размещению на антенно-мачтовых сооружениях оборудования операторов связи. На сегодняшний день МТС закончила размещение оборудования для голосовой связи и интернета в стандарте LTE на 95 процентах от общего числа построенных АМС во всех регионах, где проходит автотрасса.

«Социальное значение данного проекта трудно переоценить. Качественная, бесперебойная связь вдоль дороги — это, в первую очередь, безопасность жизни и здоровья автомобилистов, возможность позвонить в службу спасения или другие экстренные службы, если на дороге произошла авария, связаться с родственниками. Проект масштабный, комплексный, и я очень доволен взаимодействием - нам удалось максимально оперативно обеспечить «ковровое» покрытие автомагистрали голосовой связью, и мы на завершающей стадии оснащения М-11 высокоскоростным мобильным интернетом LTE. Сейчас он доступен на протяжении всей трассы, за исключением отдельных участков в Новгородской области, где интернет-покрытие также появится в ближайшие недели. Еще одним позитивным результатом реализации программы можно считать то, что строительство базовых станций вдоль трассы позволило улучшить качество связи МТС и в близлежащих селах и деревнях», — отметил вице-президент МТС по технике Виктор Белов.

«Для госкомпании «Автодор» обеспечение сотовой связью пользователей дорог одна из важнейших задач, так как автомобилисты на новых, построенных с нуля скоростных трассах должны чувствовать себя комфортно и безопасно. Для них очень важно иметь устойчивый сигнал сотовой связи, мы это прекрасно понимаем. И начиная сейчас новые проекты, завершая те, что задумывались несколько лет назад, активно сотрудничаем с мобильными операторами. М-11 стала отличным примером. Мы работаем над покрытием сотовым сигналом Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Считаю, что опыт совместной работы пригодится нам и на М-12», — сказал заместитель председателя правления Госкомпании «Автодор» Георгий Чичерин.