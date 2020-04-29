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Wifire сохранит всем клиентам бесплатные улучшения тарифов и оставит доступ в Сеть при задолженности

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Оператор фиксированной связи Wifire, входящий в структуру «Мегафона», объявил о продлении ранее введенных мер поддержки своих клиентов в условиях самоизоляции. Сроки будут скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Всем пользователям Wifire бесплатно увеличена скорость домашнего интернета на сети до максимальной (может быть ограничена оборудованием клиентов). Все пакеты цифрового телевидения Wifire TV также расширены до 200 каналов.

Кроме того, оператор сохраняет клиентам возможность пользоваться домашним интернетом и цифровым телевидением даже при нулевом балансе абонентского счета или при наличии дебиторской задолженности. В таком случае Wifire не приостанавливает услуги.

Компания также продолжает развивать платформу Wifire TV Lite для бесплатного просмотра более 140 каналов, в том числе в формате HD и Ultra HD 4K. Сервис доступен в веб-версии и в приложениях для телевизоров и мобильных устройств. Wifire TV Lite бесплатен бессрочно, чтобы им воспользоваться, необязательно быть клиентом Wifire.

«Последние данные говорят, что наш дневной трафик вырос на 60%, если сравнивать с аналогичным периодом до последних эпидемиологических событий. Наша сеть и оборудование прекрасно справляются с увеличенной нагрузкой. При этом, у нас есть существенный запас мощности, что дает нам возможность продлить все наши введенные меры поддержки. Мы понимаем, как непросто в текущей ситуации, поэтому обеспечиваем наших пользователей максимально комфортными условиями и качественными услугами в режиме самоизоляции», – отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании Wifire Андрей Егоров.

Введенные меры действуют до окончания периода самоизоляции.

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