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Tele2 продлил бесплатные мессенджеры для абонентов за рубежом

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Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил о продлении возможности бесплатно обмениваться в мессенджерах текстовыми сообщениями в международном роуминге. Услуга доступна в ряде стран мира, включая европейские, азиатские направления, Австралию и США. Тем самым компания продолжает поддерживать абонентов, которые не могут вернуться в Россию из-за ограничений авиасообщения в период эпидемии коронавируса.

В экстренной ситуации на первый план выходит возможность всегда быть на связи с родными и близкими, коллегами и привычными контактами. Особенно это важно для тех людей, которые остаются за рубежом в период пандемии. Многие клиенты Tele2 пока не могут вернуться домой из-за ограничения авиасообщения в странах Евросоюза и СНГ. В такой ситуации мессенджеры становятся одним из главных каналов коммуникации для клиентов. В связи с этим оператор продлил до 15 мая возможность бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями в Whatsapp, Viber и «Тамтам» для абонентов Tele2, находящихся за границей. Услуга «Безлимитные мессенджеры за границей» доступна даже при нулевом балансе.

Опция действует в следующих странах: Австралия, Австрия, Ватикан, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Латвия, Литва, Сан-Марино, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция, Эстония.

Услуга доступна на любых тарифных планах. Ее можно активировать бесплатно в личном кабинете или с помощью команды, указанной в SMS.

Ранее Tele2 сделал доступной услугу «На доверии» всем клиентам, остающимся в Европе и странах СНГ. При ее активации абоненты могут продолжить пользоваться связью в роуминге при отрицательном балансе до 1 тыс. руб.

Помимо особых мер в роуминге, с 17 марта компания обнулила стоимость звонков для своих абонентов из любого региона присутствия «Tele2 России» на московские горячие линии по коронавирусу. Это справочные телефоны 7 (495) 870 45 09 и 7 (499) 251 83 00. Кроме того, Tele2 сделал сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика.

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