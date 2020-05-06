Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Ростелеком» назвали лидером по числу абонентов платного ТВ в корпоративном сегменте

Телеком ТВ и радио

«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов платного ТВ в корпоративном сегменте (B2B) в 2019 г. по данным независимого консалтингового агентства J’son & Partners Consulting.

По оценкам агентства, в 2019 г. основной рост подключений сегмента B2B приходился на комплексную услугу для офисов — интернет, телефония, видеонаблюдение и ТВ. При этом количество корпоративных клиентов платного телевидения выросло по сравнению с предыдущим периодом на 13% и составило 104,8 тыс.

По итогам 2019 г. наибольшей клиентской базой обладает «Ростелеком» — 9,5 тыс. клиентов, что позволило оператору укрепить свое лидерство, отмечает агентство. Таким образом, «Ростелеком» занимает 35,8% рынка платного телевидения в сегменте корпоративных пользователей.

«Нашему эффективному продвижению на рынке телевидения для бизнеса способствовали активный омниканальный подход к привлечению клиентов, индивидуальный подход по настройке таргетинга и рекламного продвижения для каждого региона, а также простое и прозрачное ценообразование с широкой функциональной линейкой сервиса», — отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

Платное телевидение для бизнеса «Ростелекома» — это цифровые каналы в высоком качестве и интерактивные сервисы. Услуга работает через интернет и, по заявлению оператора, является более современным и надежным решением, чем кабельное и спутниковое телевидение.

Другие материалы рубрики

От хозяев «Билайна» массово уходят директора

Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом»

Обязательная установка в России систем ГЛОНАСС на автомобилях отложена

Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг»

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

CNews выпустил первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Сушильные и стирально-сушильные машины: разрушаем мифы

Не только игры: какие приложения установить на смартфон ребенка

Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа

Показать еще

Наука

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире
Показать еще
Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов