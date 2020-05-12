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«Ростелеком» подвел итоги работы ВОЛС Челябинск — Хабаровск

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Волоконно-оптическая транзитная магистраль Челябинск — Хабаровск, связавшая Дальний Восток с Европейской частью России, появилась десять лет назад. Тогда устойчивый быстрый интернет пришел в населенные пункты страны, а объем международного транзитного трафика, передаваемого из Европы в Азию через Россию, вырос почти в пять раз. 10 тыс. км оптики соединили Челябинск, Тюмень, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск и другие города страны.

Новая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) обеспечила полное резервирование магистральной сети «Ростелекома» по географически разнесенным маршрутам. Спустя десять лет специалисты компании «Ростелеком» подвели итоги десятилетней работы магистрали Челябинск — Хабаровск.

«Объемы интернет-трафика удваиваются каждые два года. Особенно резкий скачок мы отметили, когда в стране был введен режим самоизоляции, вызванный коронавирусом. Тысячи людей, оставшись дома, пользуются сервисами онлайн-обучения и порталом госуслуг, смотрят онлайн-телевидение и фильмы, организовывают выделенные каналы для удаленной работы, — сказал вице-президент — директор макрорегионального филиала "Урал" компании "Ростелеком" Сергей Гусев. — Интернет-трафик в течение месяца после перехода уральцев на удаленный режим работы и обучения вырос в полтора раза. Если бы магистрали не были готовы к такому галопирующему росту, люди могли остаться в реальной изоляции. В результате нескольких масштабных модернизаций линии Челябинск — Хабаровск, проведенных за последние десять лет, максимальная скорость передачи данных возросла с 3 Тбит/с в 2010 г. до 40 Тбит/с — в 2020 г. Получается, мы заранее подготовились к изменившимся объемам потребления трафика».

С момента запуска скорость передачи данных на этой магистральной линии выросла в 14 раз. Проведенная модернизация позволила увеличить объем трафика между Европой и Азией, что гарантирует быстрый ответ от заграничных серверов, на которых размещены мощности международных интернет-ресурсов. Благодаря линии связи Челябинск — Хабаровск у юго-восточных и тихоокеанских государств, например, Китая и Японии, также появилась альтернативная возможность передачи данных до Европы по самому короткому пути — через территорию России.

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