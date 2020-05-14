Торговая сеть «Пятерочка» начала продавать SIM-карты «Билайна»

«Билайн» подписал соглашение с торговой сетью «Пятерочка», и теперь SIM-карты с технологией саморегистрации можно купить в магазинах сети. SIM-карты оператора размещены на кассовых зонах более чем 2,4 тыс. магазинов в Москве и Московской области. Возможность купить SIM-карты «Билайна» в ближайшем магазине еще больше упростит жителям Москвы и области подключение к услугам связи.

Посетителям торговой сети «Пятерочка» для покупки доступен тарифный план «Близкие люди 2». SIM-карта стоит 300 руб., вся сумма зачисляется на баланс абонентского счета. При дополнительном пополнении баланса на сумму от 200 руб. до 31 августа 2020 г. абоненту начисляются бонусные 200 руб. В дальнейшем покупатели смогут самостоятельно выбирать тарифные планы при прохождении процедуры саморегистрации SIM-карты.

Для регистрации SIM-карты нужно вставить ее в смартфон с доступом в интернет и дождаться SMS со ссылкой на активацию. Пройти процедуру можно с помощью веб-интерфейса. До окончания процедуры самостоятельной регистрации SIM-карта будет заблокирована и не может быть использована для получения услуг связи. Весь процесс регистрации проходит с помощью программного обеспечения, которое было разработано оператором, что обеспечивает необходимую защиту персональных данных.

Исполнительный вице-президент по развитию массового рынка «Билайна» Антон Кондратов сказал: «Торговая сеть "Пятерочка" – один из лидеров российского ритейла. Благодаря этому партнерству "Билайн" увеличил количество мест, в которых можно приобрести SIM-карты. Представив наши SIM-карты в кассовых зонах продуктовых магазинов, мы еще больше упростили людям подключение к телеком-сервисам "Билайна", что важно в условиях, когда необходимо минимизировать количество выходов из дома».

Директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев сказал: «В текущей ситуации магазины у дома становятся основными точками, которые посещают москвичи и жители области, соблюдающие режим самоизоляции. Мы заботимся о том, чтобы обеспечить максимальное удобство для всех наших гостей, и внедряем новые, полезные дополнительные услуги. Совместный проект с "Билайном" позволит сделать услуги связи доступнее для жителей столицы и региона».

SIM-карты «Билайна» также можно приобрести в интернет-магазинах. Кроме собственного интернет-магазина компании, они продаются на основных интернет-площадках Ozon, «Беру.ру», Goods.ru, Wildberries, где их представили дилеры. Кроме того, SIM-карты можно приобрести в профильных интернет-магазинах крупнейших партнеров, среди них «Ноу-хау», «Связной», Samsung, Re-store, «Цифроград» и другие. В ближайшее время количество партнеров и географию распространения планируется увеличить.