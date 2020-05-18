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«Дом.ru» запустил проект «Дом.ru Дача»

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Телеком-оператор «Дом.ru» («ЭР-Телеком холдинг») на всей территории своего присутствия начал реализацию инфраструктурного проекта «Дом.ru Дача». Компания обеспечит жителей загородных домов, дач и коттеджей подключением к высокоскоростному интернету и цифровому телевидению.

Для подключения используются различные технологии, включая WNGN и GPON. В этом случае оптический кабель заводится сразу в дом к абоненту. Такая линия не зависит от перепадов или отключения электроэнергии и гарантирует высокие скорости интернета. Помимо традиционных телекоммуникационных услуг, клиенты смогут подключить телефонную связь, организовать Wi-Fi-сеть и видеонаблюдение, воспользоваться системой «Умный дом», а также индивидуальным видеодомофоном, с возможностью управления через приложение в смартфоне.

Все больше горожан предпочитают жить за городом. Это особенно актуально в период самоизоляции, когда безопаснее вдали от города, на природе. Именно поэтому оператор развивает строительство сети в частном секторе, как одно из приоритетных направлений. Компания рассматривает не только подключение целых поселков, но и проведение индивидуальных линий связи до загородных домов или дач наших клиентов. Это позволит людям сохранить привычный уровень комфорта и поможет учиться или работать вдали от городской суеты.

ЭР-Телеком

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