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Новый радиоцентр «Росэлектроники» повысит безопасность судоходства в бассейне Енисея

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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал дистанционно управляемый радиоцентр для обеспечения судоходства по внутренним водным путям Енисейского бассейна. Задача разработки – бесперебойная связь между судами и службами, обеспечивающими безопасность движения водного транспорта в Красноярском крае.

В рамках проекта Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику») создан диспетчерский центр под Красноярском, оснащенный приемопередающей аппаратурой и уникальным антенным комплексом.

Радиоцентр передает судам, курсирующим в бассейне Енисея, оперативную навигационную, гидрометеорологическую и иную информацию. Разработка повышает безопасность судоходства и позволяет управлять флотом, не допуская опасных сближений судов на реке, в том числе в ночное время и в условиях плохой видимости.

«Созданный радиоцентр обеспечивает оперативную связь на любых расстояниях между судами и администрацией воднотранспортных предприятий, а также службами, обеспечивающими судоходство. Наше предприятие уже выступило с предложением к администрации "Обь-Иртышводпуть" рассмотреть возможность оснащения подобным оборудованием внутренних водных путей Обь-Иртышского бассейна. Это будет способствовать развитию водных грузоперевозок между Россией и Юго-Восточной Азией через Иртыш, Обь и Северный морской путь», – отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.

Управление радиоцентром осуществляется из диспетчерского пункта, где оборудованы автоматизированные рабочие места для дежурных по связи. Установленный набор технических средств позволяет осуществлять прием и одновременную передачу данных на нескольких частотных каналах. При необходимости предусмотрено удаленное управление радиоцентром с помощью интернета через GSM-шлюз. Также предусмотрена функция подключения внешней телефонной линии.

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