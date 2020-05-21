Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Tele2 обеспечил школьников Ленобласти техникой и связью для дистанционного обучения

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Техника

Tele2, российский оператор мобильной связи, в рамках акции «Помоги учиться» и соглашения с правительством Ленинградской области обеспечил бесплатным мобильным интернетом и планшетами школьников четырех специализированных образовательных учреждений.

Tele2 предоставил 161 планшет и мобильный интернет для дистанционного обучения учащихся в Ленинградской области. Помощь предоставлена воспитанникам специализированных образовательных учреждений, у которых нет персональных компьютеров дома для прохождения дистанционного обучения. Школьники смогут использовать мобильный интернет Tele2 бесплатно на протяжении трех месяцев как для завершения учебного года, так и для самообразования на летних каникулах. Пакет включает 10 ГБ интернет-трафика ежемесячно.

Планшеты и SIM-карты распределят среди четырех образовательных учреждений Ленинградской области: Назийского центра социально-трудовой адаптации и профориентации, Сясьстройской школы-интерната и Кировской школы-интерната, реализующих адаптированные образовательные программы, а также Мгинской школы-интерната, реализующей адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями зрения.

Евгений Головинов, заместитель директора макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, сказал: «Переход обучения в онлайн коснулся многих семей, но особенно нелегко было тем, кто не может себе позволить в короткий промежуток времени и купить оргтехнику, и оплатить интернет. Электронные дневники, мессенджеры, уроки по видеосвязи и контрольные на специальных онлайн-платформах – все это разнообразие инструментов дистанционного образования работает только при наличии надежного интернета, который мы и предоставили. А в качестве наших услуг мы уверены, поскольку в прошлом году в Ленобласти Tele2 модернизировала инфраструктуру связи, увеличив покрытие сети и скорость мобильного интернета».



Другие материалы рубрики

Разработчики цифровых технологий получат от властей дополнительные 174 миллиарда

Брешь в Bluetooth угрожает миллиардам мобильных устройств по всему миру

Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента

Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая

«Пакет Яровой» притормозят, чтобы восстановить отрасль после пандемии

Tele2 в разы поднимет цены на звонки и SMS для пользователей старых тарифов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо
Показать еще
Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках