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«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами Тугнуйский угольный разрез Бурятии

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«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами связи сотрудников компании «Разрез Тугнуйский», который расположен в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии и входит в группу компаний «СУЭК», одну из ведущих угледобывающих компаний мира. На Тугнуйском разрезе подключены услуги «Видеонаблюдение», «Интерактивное телевидение» и беспроводной доступ в интернет Wi-Fi Hotspot «Ростелекома».

Организация уже три года пользуется интернетом на производственных площадках и в офисе. Теперь, по словам руководителей «Разрез Тугнуйский», условия проживания сотрудников, работающих вахтовым методом, улучшились и стали более комфортными. «Ростелеком» построил последнюю милю от производственной площадки до общежития предприятия. В нем проживают более 100 сотрудников, в среднем командировка длится 30 дней.

«С помощью беспроводного интернета нашим работникам во время вахты стало проще держать связь с родными в мессенджерах и по видеосвязи. Также в зонах отдыха и столовой мы разместили телевизоры и подключили “Интерактивное телевидение” от “Ростелекома” Многие уже привыкли к нему, оценили хорошее качество картинки и возможность в удобное время просматривать пропущенные передачи. Все это помогает сотрудникам отдохнуть и почувствовать себя в домашней обстановке», — отметил начальник управления информатизации компании «Разрез Тугнуйский» Владимир Козлов.

Также на предприятии подключена услуга «Видеонаблюдение». Данные с камер, установленных в фойе и в коридорах общежития, а также прилегающей к нему территории, сведены на мониторе компьютера в диспетчерской. Дежурный диспетчер наблюдает за соблюдением сотрудниками режима труда и отдыха. Все камеры настроены на запись событий.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире особенно важным стало соблюдение дисциплины и внутреннего распорядка работниками. Камеры, установленные в общежитии, позволяют нам своевременно реагировать на нарушения работниками профилактических мер и внутренних правил, а также контролировать измерение температуры работников, поступающих на заселение», — сказал помощник генерального директора компании «Разрез Тугнуйский» Роман Константинов.

«Для горнодобывающих предприятий наша компания строит оптические линии связи и устанавливает необходимое оборудование. А уже на базе созданной инфраструктуры подключаем “Виртуальную АТС”, центры обработки данных, “Видеонаблюдение” и другие услуги. Также наши специалисты и компании-партнеры разрабатывают систему безопасности сотрудников “Умная каска”. У нас уже есть и опыт реализации таких smart-проектов и высококвалифицированные кадры», — сказал директор Бурятского филиала «Ростелекома» Андрей Здаров.

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