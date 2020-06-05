Aruba представила новый пакет решений для рабочих мест

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, представила пакет решений для рабочих мест и новое видение трех сценариев возвращения к работе — возвращение в офис, работа из дома и новый подход к организации офисного пространства. В основе каждого сценария лежат облачные сетевые решения Aruba с технологиями искусственного интеллекта. Каждый сценарий предусматривает конкретные шаги, которые организации могут сделать уже сегодня для ускорения процессов восстановления бизнеса, а также внедрения механизмов отслеживания контактов и бесконтактных решений, улучшающих самочувствие сотрудников и посетителей.

«Новое гибкое рабочее место требует понимания контекста, способности к адаптации и масштабируемости на глобальном уровне — и все это без пробелов в безопасности, — сказал Парта Нарасимхан (Partha Narasimhan), технический директор Aruba, компании Hewlett Packard Enterprise. — В течение пандемии инфраструктура Aruba, основанная на искусственном интеллекте, адаптировалась для оптимизации измененных рабочих условий у полумиллиона клиентских площадок, при этом, большая часть дистанционной работы выполнялась из дома, в том числе, с мобильных устройств».

В случае с традиционными офисными пространствами и зданиями используются инструменты отслеживания перемещений и местоположения на базе искусственного интеллекта. Это позволяет использовать решения для мониторинга социального дистанцирования, которые делают рабочее место более безопасным для сотрудников, студентов, пациентов, клиентов и болельщиков. Благодаря инновациям, внедряемым компанией Aruba или реализуемым совместно с технологическими партнерами, в этих решениях используются технологии интернета вещей (IoT) и Bluetooth, уже встроенные в точки доступа Aruba. Решения работают на базе существующей инфраструктуры Aruba, устраняя потребность в создании новых и замене старых элементов сети, а также используют облачные приложения, которые легко активируются и доступны для развертывания.

Отслеживание контактов и определение местоположения. Aruba планирует анонс новых продуктов, позволяющих пользователям инфраструктуры Aruba отследить контакты и определить их местоположения на базе как Wi-Fi-, так и Bluetooth-технологий. Для более широких функциональных возможностей технологические партнеры компании, такие как AiRISTA Flow, CXApp, Kiana Analytics, Modo Labs и Skyfii, могут интегрироваться с инфраструктурой Aruba и отслеживать социальное дистанцирование, выбранных целевых групп, а также определять выборку контактов для отслеживания потенциально зараженных.

Бесконтактная коммуникация с посетителями. В новой рабочей среде организации стремятся избежать физического контакта с администраторами на стойках или использования общих планшетов для самостоятельной регистрации. Aruba и ее партнеры по цифровому рабочему пространству, такие как Envoy, предоставляют возможность предварительной регистрации, автоматического уведомления администратора и генерации индивидуальных учетных данных Wi-Fi —все это без контакта человека с человеком.

Мониторинг здоровья на основе видео и ИИ. Проективное выявление и оказание помощи клиентам и сотрудникам, зараженным COVID – гарантия безопасности на рабочих местах. Технологические партнеры HPE Pointnext и Aruba могут поставлять и обслуживать бесконтактные термографические решения для измерения температуры у группы людей. Идеально подходящее для мест с интенсивным трафиком, например, вестибюлям, решение включает в себя автоматическое голосовое управление и интерфейсы с контролем доступа.

Работа из дома. Долгосрочное решение для работы из дома должно обеспечивать безопасную, как в корпоративной среде, работу, которая повышает эффективность, способствует творчеству и повышает продуктивность. В отличие от решений, использующих перепрофилированное сетевое оборудование, Aruba предоставляет оборудование для удаленной работы корпоративного класса с установкой по принципу «подключи и работай» (plug-and-play), системой безопасности на основе идентификационных данных и собственным облачным управлением для быстрого, простого и масштабируемого развертывания.

Безопасный удаленный доступ к критически важным ресурсам. Удаленные точки доступа Aruba Remote Access Points (RAP) и шлюзы Aruba расширяют доступ к корпоративным приложениям и услугам, хранящимся внутри компании или в публичном облаке – в любом месте, где работают сотрудники. Совместимые с широкополосными и сотовыми сетями, точки доступа RAP поддерживают как Ethernet, так и беспроводное подключение. Поэтому сотрудники могут использовать IP-телефоны, VDI-терминалы, торговые приставки и мобильные устройства в удаленных местах с той же безопасностью и качеством услуг, которыми они пользуются в офисе.

Беспрепятственный, безопасный доступ в поездке. Программный клиент Aruba Virtual Intranet Access (VIA) VPN обеспечивает безопасное подключение ноутбуков, телефонов и планшетных компьютеров. В отличие от других VPN-решений, которые требуют от клиента установки дополнительных уровней защиты, VIA включает встроенный шлюз безопасности, который интеллектуально сегментирует трафик и применяет политики безопасности для каждого пользователя.

«Слишком долго у организаций было лишь два варианта рабочих мест — мы либо прикреплены к офису, либо являемся удаленными работниками, — отметил Райан Андерсон, вице-президент по цифровым инновациям Herman Miller. — Текущее требование к удаленной работе открыло двери для новой комбинированной, гибридной реальности рабочего места, которую в будущем должны учитывать как дизайнеры, так и технологи. Комфортная, безопасная и надежная работа на дому станет ключевым требованием новой эры».

Переосмысление офисного пространства. Тенденция современного корпоративного офиса — предоставление открытых рабочих мест для совместной работы — потребует пересмотра. Двигаясь вперед, организации рассматривают возможность долговременных изменений в планировке офиса и периодичности посещений сотрудников, которые чаще чем когда-либо будут использоваться по запросу. Такой тип офисных помещений нового поколения создает преграды для традиционной сетевой инфраструктуры и инфраструктуры безопасности, предназначенной для статической рабочей среды.

Офис станет умнее благодаря использованию Wi-Fi, Bluetooth, IoT-датчиков и других технологий, в которые вложили значительные средства во время COVID-19, но эти инструменты могут быть перепрофилированы для создания дополнительных возможностей для сотрудников, а также для обеспечения безопасности поддержки в кризисных ситуациях, если возникнет какая-либо угроза здоровью или другая чрезвычайная ситуация. Чтобы помочь клиентам в преобразовании офиса и стиля работы, Aruba взаимодействует с ключевыми экспертами в области офисной архитектуры, дизайна и мебели, такими, как Herman Miller, чья продукция, в сочетании с инфраструктурой Aruba, работающей на искусственном интеллекте, поможет переосмыслить офисные пространства нового поколения.