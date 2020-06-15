Tele2 с помощью Ramax Group внедрила налоговый мониторинг для отчетности по налогу на имущество

Специалисты Ramax Group (ГК «Рамакс») реализовали витрину данных для отчетности мобильного оператора Tele2 по налогу на имущество. Новый режим информационного взаимодействия позволяет компании оптимизировать затраты, быстро и удобно анализировать налоговую отчетность, минимизировать налоговые риски.

Режим налогового мониторинга существенно сокращает затраты на налоговое администрирование, ускоряет решение спорных ситуаций о применении налогового законодательства, помогает компании избежать в будущем доначислений сумм налогов, пеней и штрафов, а также снижает бремя налогового контроля.

Целью проекта стало создание решения для консолидации и удобного анализа отчетности компаний группы Tele2 (более 100 деклараций по налогу на имущество в рамках отчетного периода), включая детальную расшифровку показателей налоговых деклараций вплоть до документов, сформировавших стоимость имущества.

Таким образом, у заказчика возникла необходимость получить систему, которая бы обеспечивала прозрачность внутренних учетных процессов компании и в дальнейшем экономила бы затраты на сопровождение налоговых проверок. Экспертиза консультантов и опыт подобных проектов у крупных заказчиков ГК «Рамакс» легли в основу работы по созданию эффективной и интуитивно понятной в использовании автоматизированной системы предоставления отчетности в налоговые органы с соблюдением полноты всех предоставляемых сведений.

Основной фронт работ затрагивал интеграцию системы в платформу SAP и предполагал использование модулей ERP и BW, а также создание новых пользовательских интерфейсов Fiori.

В рамках проекта команда смоделировала и реализовала хранилище данных, доработала и протестировала инструменты расчета налога на имущество и создала для него 12 новых отчетных форм. Специалисты Ramax Group разработали приложения для доступа к этим отчетам и публикации данных в «Витрине налогового мониторинга» по налогу на имущество.

Проект налогового мониторинга для отчетности по налогу на имущество в Tele2 успешно завершен. Специалисты Ramax Group осуществили полную поддержку на этапе обучения и тестирования ключевых пользователей заказчика. Компания актуализировала всю проектную документацию и реализовала дополнительные требования по доработкам отчетов BO, интерфейса FIORI.

Нина Бухарина, директор по налогам Tele2, сказала: «Внедрение решения SAP по налогу на имущество для налогового мониторинга позволяет комплексно и в короткие сроки провести анализ показателей налоговой отчетности, а также существенно уменьшить объем данных, представляемых в налоговые органы. Это приведет к сокращению сроков проведения налоговых проверок и снижению расходов компании на налоговое администрирование. Кроме этого, реализованная система станет главной площадкой для коммуникации с налоговыми органами по сложным и нетипичным операциям. Также мы сможем снизить налоговые риски за счет получения мотивированных мнений специалистов администрирующей нас налоговой инспекции и ФНС России».

Директор по развитию бизнеса группы компаний «Рамакс» Александр Хушит отметил: «Проект в Tele2, реализованный в минимальные сроки (немногим дольше полугода), уникален своей функциональностью, простым и понятным интерфейсом для конечного пользователя как со стороны заказчика, так и со стороны ФНС. Работа над перечнем требований к системе с учетом ряда дополнений со стороны заказчика была успешно выполнена с использованием гибкого Agile-подхода, и команда Ramax Group реализовала проект качественно и в срок».