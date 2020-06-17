Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

«Гемотест» автоматизировал коммуникации с пациентами с помощью МТТ

Телеком Интеграция Внедрения

Лаборатория «Гемотест» с помощью конструктора голосовых роботов Voicebox компании МТТ автоматизировала подтверждение времени приезда медсестры к пациенту на дом в 87 городах России.

«Voicebox – это новый продукт МТТ, позволяющий собрать голосового робота под нужды каждого конкретного бизнеса, и мы рады, что наше решение сейчас активно внедряют медицинские компании. "Гемотест", имеющий аккредитацию Роспотребнадзора как референсная лаборатория по ПЦР-исследованиям для выявления COVID-19, столкнулся с увеличившимся в разы количеством запросов. Наш голосовой робот теперь помогает разгрузить операторов контакт-центра и экономить ресурсы для более важных дел», – сказал Александр Николаев, директор по развитию продуктов компании МТТ.

За несколько дней до даты выезда робот, собранный на платформе Voicebox, обзванивает клиентов и спрашивает, готовы ли они принять медсестру в запланированное время. Результаты опроса автоматически заносятся в CRM-систему «Гемотеста». Если планы пациента изменились, и он не может принять медсестру в оговоренное время, робот просит назвать причину и фиксирует ее в отчете для специалистов компании. После этого с пациентом связывается менеджер и, учитывая индивидуальную ситуацию, предлагает новое время.

«Мы только начали использовать голосового робота МТТ, но уже сейчас можем сказать, что автоматизированный обзвон сильно разгружает наш контакт-центр. Теперь опросить 500 клиентов и сформировать отчет по итогам можно всего за 10 минут, – сказала Людмила Булыгина, руководитель отдела информационной поддержки лаборатории "Гемотест". – Это поможет повысить качество обслуживания и предоставить нашим клиентам индивидуальный подход к решению их вопросов».

Платформа Voiceboх позволяет в «одном окне» получить комплекс услуг: голосового робота, услуги связи и нумерацию. Интерфейс Voiceboх прост и интуитивно понятен. Работать в нем может любой специалист без навыков программирования. Робот собирается из готовых функциональных блоков: входящие и исходящие вызовы, распознавание и синтез речи, интерактивное меню, логическая обработка, переадресация, интеграция с внешней базой данных. В зависимости от целей рекламной или информационной кампании можно выбрать подходящий номер: городской или в формате 8-800. Также можно планировать кампании на определенный период и в режиме реального времени отслеживать статистику. Кроме того, Voicebox может быть интегрирован с большинством CRM-систем, например, «Битрикс24» или amoCRM. Платформа для создания робота предоставляется бесплатно, пользователь оплачивает только трафик.



Другие материалы рубрики

Сотовые операторы пошли против власти. Они отказались строить сети 5G на российском оборудовании

Российский боец Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем оператора связи

За российскими школьниками будет наблюдать система, названная в честь автора книги о тотальной слежке

Последний день регистрации на бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя»

Российские ИТ ждет мрачное будущее. Если власти не помогут

Онлайн-конференция CNews «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные» состоится 22 июля

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Не только игры: какие приложения установить на смартфон ребенка

Как использовать старый смартфон: 5 способов вернуть к жизни ненужные гаджеты

Как почистить салон автомобиля своими руками: советы ZOOM

Вентилятор или кондиционер: что лучше?

Показать еще

Наука

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live