«Гемотест» автоматизировал коммуникации с пациентами с помощью МТТ

Лаборатория «Гемотест» с помощью конструктора голосовых роботов Voicebox компании МТТ автоматизировала подтверждение времени приезда медсестры к пациенту на дом в 87 городах России.

«Voicebox – это новый продукт МТТ, позволяющий собрать голосового робота под нужды каждого конкретного бизнеса, и мы рады, что наше решение сейчас активно внедряют медицинские компании. "Гемотест", имеющий аккредитацию Роспотребнадзора как референсная лаборатория по ПЦР-исследованиям для выявления COVID-19, столкнулся с увеличившимся в разы количеством запросов. Наш голосовой робот теперь помогает разгрузить операторов контакт-центра и экономить ресурсы для более важных дел», – сказал Александр Николаев, директор по развитию продуктов компании МТТ.

За несколько дней до даты выезда робот, собранный на платформе Voicebox, обзванивает клиентов и спрашивает, готовы ли они принять медсестру в запланированное время. Результаты опроса автоматически заносятся в CRM-систему «Гемотеста». Если планы пациента изменились, и он не может принять медсестру в оговоренное время, робот просит назвать причину и фиксирует ее в отчете для специалистов компании. После этого с пациентом связывается менеджер и, учитывая индивидуальную ситуацию, предлагает новое время.

«Мы только начали использовать голосового робота МТТ, но уже сейчас можем сказать, что автоматизированный обзвон сильно разгружает наш контакт-центр. Теперь опросить 500 клиентов и сформировать отчет по итогам можно всего за 10 минут, – сказала Людмила Булыгина, руководитель отдела информационной поддержки лаборатории "Гемотест". – Это поможет повысить качество обслуживания и предоставить нашим клиентам индивидуальный подход к решению их вопросов».

Платформа Voiceboх позволяет в «одном окне» получить комплекс услуг: голосового робота, услуги связи и нумерацию. Интерфейс Voiceboх прост и интуитивно понятен. Работать в нем может любой специалист без навыков программирования. Робот собирается из готовых функциональных блоков: входящие и исходящие вызовы, распознавание и синтез речи, интерактивное меню, логическая обработка, переадресация, интеграция с внешней базой данных. В зависимости от целей рекламной или информационной кампании можно выбрать подходящий номер: городской или в формате 8-800. Также можно планировать кампании на определенный период и в режиме реального времени отслеживать статистику. Кроме того, Voicebox может быть интегрирован с большинством CRM-систем, например, «Битрикс24» или amoCRM. Платформа для создания робота предоставляется бесплатно, пользователь оплачивает только трафик.