Tele2 и правительство Новгородской области заключили соглашение о сотрудничестве

Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Новгородской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и развития телекоммуникационной инфраструктуры региона. Оператор выразил готовность принять участие в проектах по развитию сети LTE-450 для государственных служб, технологий умного города, а также цифровых сервисов для нужд агропромышленного комплекса.

Соглашение подписали генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Цель сотрудничества – взаимодействие оператора и областного правительства в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона, в том числе в малых и отдаленных населенных пунктах. Кроме того, компания будет активно участвовать в реализации государственной программы «Цифровая экономика» на территории области и содействовать запуску удобных для населения цифровых сервисов.

Среди потенциальных точек взаимодействия областного правительства и мобильного оператора рассматривается проект цифровизации городского хозяйства «Умный город». Он включает распространение технологии интернета вещей (NB-IoT), развитие стандарта связи LTE-450 для нужд экстренных и сервисных служб, а также проекты по автоматизации нужд агропромышленного комплекса.

В рамках соглашения с областным правительством 2015 г. компания Tele2 инвестировала в инфраструктуру региона около 650 млн руб. Только в прошлом году оператор установил оборудование LTE на каждом антенно-мачтовом сооружении в Новгородской области. Компания увеличила скорость и зону охвата высокоскоростного мобильного интернета в 54 населенных пунктах, на участках железной дороги Москва – Петербург и федеральных трассах.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, сказал: «Значение цифровых сервисов и доступа к ним этой весной стало очевидно для всех. Благодаря им во время чрезвычайных ситуаций можно сохранить непрерывность бизнеса, функционирование системы образования и государственного управления. Огромное число людей в нашей стране впервые стали вести активный цифровой образ жизни. Предприятия стали оцифровывать многие бизнес-процессы, произошли очень важные изменения в модели поведения пользователей. Все это усиливает роль телекоммуникационной инфраструктуры и электронных сервисов в социально-экономическом развитии регионов. В этом направлении мы сможем добиться отличных результатов, если бизнес и органы государственной власти будут действовать вместе».

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области, сказал: «Сегодня мобильный интернет – это не только общение с близкими по телефону и в социальных сетях. Это возможность работать и учиться из дома, контролировать перевозки грузов, подключать банковские сервисы, получать дистанционно консультации от врачей. Связь – неотъемлемый компонент экономического благополучия нашей области. Мы делаем все возможное, чтобы усилить экономику региона и сотрудничество с Tele2 будет этому способствовать».