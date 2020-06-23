МТТ предложил новым клиентам бесплатный «красивый номер» на полгода

Федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ запустил акцию для новых клиентов «Красивый номер 8-800 – 6 месяцев бесплатно».

По условиям акции при подключении «красивого номера» 8-800 с повторяющимися цифрами категории «Бронза» стоимость возвращается на счет клиенту, и он может пользоваться пакетом услуг, включающим всю функциональность ВАТС, 300 бесплатных минут в месяц, две SIM-карты для переадресации вызовов в течение шести месяцев.

По данным исследования МТТ на бесплатные номера, начинающиеся с 8-800, клиенты звонят чаще — до 30%. Многоканальные номера позволяют принимать звонки со всех регионов России c неограниченным числом входящих вызовов.

Использование федерального многоканального номера 8-800 не только увеличивает количество звонков от клиентов, но и создает имидж надежной организации, которой можно доверять.

У клиентов МТТ, пользующихся SIM-картами FMC, все возможности номера 8-800 становятся доступны и на мобильном телефоне без интернета.

Для подключения не требуется заключение договора с местными операторами связи и не нужны дополнительные расходы на прокладку линий и покупку оборудования. Первые звонки можно принимать уже в день подачи заявки.