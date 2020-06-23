Samsung представила решение для оптимизации производительности сетей 5G

Samsung Electronics в корпоративном кампусе компании провела успешную демонстрацию нового способа измерения конфигурации антенн для сетей 4G и 5G на базе беспилотных устройств. Автоматизированное решение поможет операторам более эффективно управлять базовыми станциями, повысить безопасность работы промышленных альпинистов и, в конечном итоге, оптимизировать производительность сети.

В ходе демонстрации находящийся на земле инженер использовал смартфон со специальным приложением для управления дроном. Беспилотник, при помощи установленных на нем камер, делал фотографии антенн, расположенных на крыше здания. Полученные визуальные данные были доступны для предварительного просмотра на экране смартфона. В течение нескольких секунд полученные изображения были загружены на облачный сервер, где система при помощи ИИ и глубокого обучения выполнила оценку углов поворота и наклона антенн, определив были ли антенны установлены правильно и под оптимальными углами.

Для передачи данных и обработки результатов потребовалось менее минуты, что позволило инженеру просматривать результаты на экране смартфона непосредственно на месте, в режиме реального времени. В ходе демонстрации было показано, что решение Samsung позволяет справиться с задачей в течение 15 минут – от запуска беспилотника до выдачи результатов измерений. Для сравнения, при использовании традиционных методов с привлечением промышленных альпинистов, решение подобных задач может занимать несколько часов.

Samsung продолжит добавлять новые функции, благодаря которым инженеры смогут удаленно регулировать угол наклона антенн для достижения оптимального положения, используя для этого мобильное устройство и компьютер.

Антенны базовых станций обычно устанавливаются на большой высоте, например, на вышках сотовой связи или крышах зданий, чтобы обеспечить оптимальное покрытие мобильной связи. Полевые инженеры-техники вынуждены брать с собой тяжелое и дорогостоящее оборудование, поднимаясь на мачту, для измерения конфигурации. Благодаря решению на базе искусственного интеллекта от Samsung операторы получают новый способ, обеспечивающий безопасность сотрудников.

Преимущества решения с точки зрения безопасности будут особенно актуальны при проведении аудита и технического обслуживания базовых станций, где для проверки или регулировки углов антенны на точку необходимо отправлять сразу нескольких полевых специалистов, а сам подъем на вышку связи должен осуществляться сертифицированными сотрудниками, прошедшими расширенную подготовку по технике безопасности.

«По мере роста числа базовых станций в сетях 5G операторы уделяют повышенное внимание производительности сети, и мы наблюдаем растущий спрос на интеллектуальные технологии для обслуживания, – сказал Сохёнг Чонг (Sohyong Chong), вице-президент и глава отдела сетевой автоматизации в сетевом подразделении Samsung Electronics. – Как только новое решение будет запущено в глобальном масштабе, оно обеспечит более безопасный и рентабельный способ для удовлетворения потребностей рынка».

Samsung является пионером в области создания комплексных решений для сетей 5G, от чипсета, радиотехнологий и ядра сети до облачной платформы для сетей, работающих в среднем спектре (mid-band, 2,5 ГГц / 3,5 ГГц) и в диапазоне миллиметровых волн (mmWave, 28 ГГц / 39 ГГц). Компания поддерживает коммерческие услуги 5G на ведущих рынках, в том числе в Корее, США и в Японии, где в настоящее время находится наибольшее число абонентов 5G.