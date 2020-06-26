«Казахтелеком» обошел российских сотовых операторов по уровню кредитного рейтинга Fitch Ratings

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг «Казахтелекома» до уровня BBB- (прогноз «Стабильный») с уровня BB+ (прогноз «Позитивный»).

Как поясняется в сообщении агентства, повышение рейтинга отражает укрепление рыночных позиций компании после приобретения 75% акций «Кселл» в конце 2018 года и оставшейся 49% доли в совместном предприятии с Tele2 (СП Tele2/Altel) в середине 2019 года, а также сильные финансовые показатели компании, стабилизацию долговой нагрузки и улучшение ликвидности.

По мнению аналитиков агентства, ведущий телекоммуникационный оператор Казахстана к настоящему времени успешно прошел путь от компании, предоставляющей преимущественно только услуги фиксированной телефонии, до поставщика широкого спектра телекоммуникационных услуг с лидирующими позициями в области широкополосного доступа, мобильной связи и платного телевидения.

«Приобретение мобильных операторов (Kcell и Tele2/Altel) являются серьезными стратегическими решениями, которые обеспечат группе компаний значительный позитивный синергетический эффект в течение следующих трех лет», - говорится в сообщении Fitch Ratings.

Эксперты отмечают сильный операционный профиль «Казахтелекома»: по их оценке, бизнес и операционный профиль оператора основывается на его лидирующих позициях во всех телекоммуникационных сегментах Казахстана. Доля компании на рынке составляет около 90% в сегменте фиксированной связи, 85% - в сегменте фиксированного широкополосного доступа, 61% - в мобильной связи и 42% - в услугах платного телевидения.

При этом, подчеркивают в агентстве, «Казахтелеком» уже начинает извлекать выгоду из процесса интеграции двух приобретенных мобильных операторов. Fitch Ratings ожидают повышение рентабельности EBITDA по методологии Fitch до 39% в 2020 году с 37% в 2019 году с дальнейшим ростом до 41% к 2023 году.

Пандемия коронавируса, которая уже привела к снижению показателей многих секторов экономики, по оценке экспертов Fitch Ratings окажет на деятельность «Казахтелекома» умеренное влияние. Эксперты также охарактеризовали валютные риски казахстанского телеком-оператора как управляемые, мотивируя это тем, что весь долг компании номинирован в национальной валюте - и только незначительная часть ее операционных расходов привязана к иностранной валюте. Умеренным валютным рискам, по мнению Fitch Ratings, подвержены и расходы «Казахтелеком» на капитальные вложения, поскольку компания поддерживает значительные суммы имеющихся денежных средств в валюте, в том числе, в качестве естественного хеджирования валютного риска.

Fitch Ratings оценивает краткосрочный и среднесрочный уровень ликвидности «Казахтелекома» как комфортный, что подтверждается существенным остатком денежных средств и их эквивалентов в компании на конец 2019 года, а также значительным объемом доступных кредитных линий в крупнейших казахстанских банках. Все это особенно благоприятно, учитывая сбалансированный график погашения долга в 2020-2021 годах.

Таким образом, очередное повышение рейтингов «Казахтелекома» обусловлено доминирующими рыночными позициями компании как в фиксированном, так и в мобильном сегментах, устойчивым генерированием свободного денежного потока, умеренной долговой нагрузкой и благоприятной регуляторной средой.

По мнению аналитиков, после приобретения 75% «Kcell» и полного выкупа акций совместного предприятия с Tele2 AB позиции казахстанского телеком-оператора в сегменте мобильной связи стали более сильными, чем позиции крупнейших российских мобильных операторов «Мобильные телесистемы» (BB+/Стабильный), «Мегафон» (BB+/Стабильный) и «Таттелеком» (BB/Стабильный).

Одновременно Fitch Ratings повысило рейтинг дочерней компании «Казахтелекома» - Kcell с уровня BB до уровня BB+, мотивируя это положительными изменениями в сотовой компании после приобретения ее 75-процентного пакета акций «Казахтелекомом». До этого кредитный рейтинг сотового оператора находился на уровне BB (прогноз «Стабильный»), при этом сразу после сделки в декабре 2018 года рейтинг Kcell был поставлен Fitch Ratings на позитивный пересмотр, и 24 июня 2020 года уровень рейтинга дочерней компании был повышен вместе с рейтингом «Казахтелекома».