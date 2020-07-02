Globalnet объявила о запуске первой в России сети 800G на базе Ciena Wavelogic 5

Globalnet, российская телекоммуникационная компания, завершила модернизацию своей адаптивной сети на базе предоставленной компанией Ciena когерентной оптической технологии. Модернизированная сеть позволит Globalnet предложить своим клиентам высокопроизводительные услуги подключения.

Globalnet предлагает операторам связи и корпоративным клиентам в широкополосных секторах услуги подключения, включая доставку контента, обеспечение сред передачи и хранения. Стремясь удовлетворить требования клиентов, Globalnet завершила развертывание решения Ciena Wavelogic 5 Extreme (WL5e), которое позволит клиентам Globalnet получить надежный, гибкий и экономичный доступ к высококачественным соединениям с ЦОДом.

Модернизация существенно повысила эффективность всей гибкой сети компании и более чем в два раза повысила скорость соединений, которые Globalnet предлагает своим клиентам. Globalnet удалось добиться ведущей в масштабах отрасли емкости на всех каналах своей сети, включая канал 600 Гбит/с между Москвой и Санкт-Петербургом и канал 800 Гбит/с, обеспечивающий подключения к ЦОДа в Санкт-Петербурге.

Globalnet развернула WL5e на компактной платформе соединений Ciena Waveserver 5, оптимизированной для эффективных клиентских соединений 100GbE/400GbE на любом расстоянии в соответствии с требованиями наиболее ресурсоемких приложений и услуг передачи данных.

«Запуск 800Gbit/s позволит нам задействовать ведущие в отрасли инновации, чтобы установить новые стандарты производительности сети Globalnet. Наши клиенты получат доступ к самой передовой технологии от компании Ciena. В современном динамично развивающемся мире необходимо предоставлять возможности, необходимые для удовлетворения стремительно меняющихся потребностей наших клиентов. С Wavelogic 5 мы реализуем первое в России решение 800G и укрепляем наше лидерство в предоставлении оптики с самой высокой производительностью на рынке», – сказал Владимир Веденеев, технический директор Globalnet

«Поставщики услуг по всему миру ищут способы сократить стоимость в расчете на бит и ускорить доставку новых услуг. Ciena Wavelogic 5 поможет Globalnet занять место в авангарде отрасли, создав более надежную и адаптивную сеть, способную удовлетворить требования клиентов сегодня и в будущем», – отметил Янив Хагадиш (Yaniv Hagadish), заведующий по региону EMEA, Ciena.