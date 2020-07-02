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Globalnet объявила о запуске первой в России сети 800G на базе Ciena Wavelogic 5

Телеком Инфраструктура Проводная связь

Globalnet, российская телекоммуникационная компания, завершила модернизацию своей адаптивной сети на базе предоставленной компанией Ciena когерентной оптической технологии. Модернизированная сеть позволит Globalnet предложить своим клиентам высокопроизводительные услуги подключения.

Globalnet предлагает операторам связи и корпоративным клиентам в широкополосных секторах услуги подключения, включая доставку контента, обеспечение сред передачи и хранения. Стремясь удовлетворить требования клиентов, Globalnet завершила развертывание решения Ciena Wavelogic 5 Extreme (WL5e), которое позволит клиентам Globalnet получить надежный, гибкий и экономичный доступ к высококачественным соединениям с ЦОДом.

Модернизация существенно повысила эффективность всей гибкой сети компании и более чем в два раза повысила скорость соединений, которые Globalnet предлагает своим клиентам. Globalnet удалось добиться ведущей в масштабах отрасли емкости на всех каналах своей сети, включая канал 600 Гбит/с между Москвой и Санкт-Петербургом и канал 800 Гбит/с, обеспечивающий подключения к ЦОДа в Санкт-Петербурге.

Globalnet развернула WL5e на компактной платформе соединений Ciena Waveserver 5, оптимизированной для эффективных клиентских соединений 100GbE/400GbE на любом расстоянии в соответствии с требованиями наиболее ресурсоемких приложений и услуг передачи данных.

«Запуск 800Gbit/s позволит нам задействовать ведущие в отрасли инновации, чтобы установить новые стандарты производительности сети Globalnet. Наши клиенты получат доступ к самой передовой технологии от компании Ciena. В современном динамично развивающемся мире необходимо предоставлять возможности, необходимые для удовлетворения стремительно меняющихся потребностей наших клиентов. С Wavelogic 5 мы реализуем первое в России решение 800G и укрепляем наше лидерство в предоставлении оптики с самой высокой производительностью на рынке», – сказал Владимир Веденеев, технический директор Globalnet

«Поставщики услуг по всему миру ищут способы сократить стоимость в расчете на бит и ускорить доставку новых услуг. Ciena Wavelogic 5 поможет Globalnet занять место в авангарде отрасли, создав более надежную и адаптивную сеть, способную удовлетворить требования клиентов сегодня и в будущем», – отметил Янив Хагадиш (Yaniv Hagadish), заведующий по региону EMEA, Ciena.

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