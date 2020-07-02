МТС запускает программу привилегий МТС Premium

МТС объявила о федеральном запуске программы привилегий МТС Premium для клиентов всей экосистемы компании. Участникам стали доступны бонусы и скидки на сервисы МТС, более выгодные ставки кредитования и накопления в МТС Банке, скидки на гаджеты в салонах МТС, бесплатный доступ к пакету ТВ-каналов, фильмов и сериалов в МТС ТВ и другие предложения.

В программе МТС Premium смогут принять участие не только клиенты мобильного бизнеса МТС, но и владельцы домашнего, спутникового телевидения, домашнего интернета и цифровых сервисов.

Участники программы привилегий смогут воспользоваться скидкой на приобретение устройств Samsung в салонах МТС; пониженной ставкой кредитования и повышенной ставкой на накопления, а также расширением кредитного лимита со второго месяца обслуживания в МТС Банке; 20% кэшбэком при оплате новых подписок на сервисы МТС ; приоритетным обслуживанием в контактных центрах, салонах МТС и отделениях МТС Банка.

Также премиум-пользователям станут бесплатно доступны: подписка «Супер» в МТС ТВ с тысячами фильмов и сериалов и пакетом из более чем 100 ТВ-каналов, дополнительный пакет на пять гигабайт мобильного интернета, а также услуга для блокировки спам-звонков. Подключить услуги клиент может самостоятельно в приложении Мой МТС.

Участие в программе МТС Premium бесплатное при условии, что клиент тратит суммарно на продукты МТС от 1500 рублей в месяц. В случае выполнения этого условия клиент автоматически становится участником программы, о чем узнает из SMS, письма по электронной почте, а также в приложении Мой МТС, где на главном экране появятся значок и черный виджет Premium. Пользоваться доступными привилегиями и скидками можно в течение трех месяцев независимо от размера дальнейших начислений в этот период.

Воспользоваться премиум-сервисом от МТС в полном объеме пользователи смогут и при меньших ежемесячных тратах, подключив платную ежемесячную подписку за 199 рублей в месяц. Подключить и отключить подписку клиент сможет самостоятельно через приложение Мой МТС.