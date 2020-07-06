«Delta Системы безопасности» представила новый охранный комплекс с системой видеонаблюдения

«Delta Системы безопасности» представила рынку несколько новых охранных комплексов, в состав которых входят камеры видеонаблюдения. В комплектах, предназначенных для съемки в помещении, предлагается два варианта камер на выбор: Ivideon Cute и Ivideon Dome. Ivideon Cute – это компактная Wi-Fi-камера с фиксированным объективом 2,3 мм и широким углом обзора 125°, также камера имеет инфракрасную подсветку до 10 м для съемки ночью. Ivideon Dome – это купольная IP-камера с фиксированным объективом 3,6 мм, инфракрасной подсветкой до 20 м и углом обзора – 114°. Обе камеры снимают в HD, поддерживают карты памяти емкостью до 256 ГБ, широкий температурный диапазон работы (от -20° до +45°), а также опцию двухсторонней голосовой связи. Интеграция камер с облачным сервисом Ivideon дает возможность удаленного управления устройствами, доступ к прямой трансляции и архиву видео через мобильное приложение из любой точки мира.

Помимо камер для установки в помещении, Delta предлагает комплекты для охраны периметра, камеры для которых отличаются высокой степенью защиты от влаги, пыли и грязи, а также наличием функции предотвращения запотевания объектива при влажности. Диапазон температуры, при которой такие камеры работают, шире тех, что устанавливаются в помещении – от -40° до +60°.

Помимо локальной записи видео на карту памяти, пользователи могут хранить видеоданные в облаке. Записанное видео хранится в облаке Ivideon от пяти до 30 дней, при этом пользователь может сам в личном кабинете настроить режим записи по событиям или в формате non-stop. Сервис позволяет выгружать отрезки видео продолжительностью до восьми часов.

В случае хранения видео в облаке данные с IP-камер передаются по зашифрованному каналу и хранятся в «разобранном виде» блоками в нескольких географически разнесенных по всему миру центрах обработки данных с высшим уровнем безопасности. Архитектура сервиса спроектирована таким образом, чтобы только владелец камеры имел доступ к архиву и трансляции — до тех пор, пока он сам не разрешит доступ к видео для выбранных им пользователей.

Андрей Юдников, генеральный директор Ivideon, сказал: «Безопасность хранения и передачи данных через интернет — самый частый вопрос, который возникает у многих, кто интересуется облачными технологиями. Особенно в такой чувствительной к приватности теме, как видеонаблюдение за домом или офисом. По многим причинам могу с уверенностью сказать, что облачный формат хранения видео более надежен, чем запись архива на карту SD. Физический носитель — это неудобно для хранения, у него есть свойство ломаться или стирать данные "без объяснения причин"».

«Мы постарались предложить клиенту удобный в использовании продукт, совместив по факту обычное видеонаблюдение с тревожной кнопкой, оставляя за клиентом право самостоятельно оценить происходящее в квартире и при необходимости вызвать сотрудников службы быстрого реагирования, – сказал Андрей Цыбаков, генеральный директор компании "Delta Системы безопасности". – С помощью нашего приложения клиент получает "тревожное" push-уведомление, в случае если сработал датчик движения или датчик звука, встроенные в камеру, далее пользователь в онлайн-режиме и из любой точки мира может просмотреть видео и понять, действительно ли на объекте произошла внештатная ситуация».