МТС протестирует решение своих стартапов в городской среде Москвы

Оператор связи МТС объявил о заключении соглашения с Агентством инноваций города Москвы, подведомственным столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, о совместном пилотировании инновационных технологических решений в Москве. В рамках партнерства стартапы-резиденты корпоративного акселератора MTS StartUp Hub и Центра 5G МТС смогут протестировать свои разработки на одной из городских площадок, в число которых входят технопарки, университеты, школы, музеи, научные и медицинские центры и другие объекты, готовые внедрять новые технологии.

Основными «полигонами» для пилотирования инновационных проектов выбраны РУДН, центр патологии речи и нейрореабилитации, комплексный реабилитационный образовательный центр, Сеченовский университет, инновационно-образовательный комплекс «Техноград», технопарк «Мосгормаш», Государственный центральный музей современной истории России, московская городская спасательная служба на водных объектах, несколько московских школ и городских клинических больниц.

Агентство инноваций города Москвы также планирует совместно с МТС отбирать столичные стартапы для пилотирования их решений в МТС. Агентство будет искать проекты по ключевым направлениям работы компании, которые включают в себя решения в сфере интернета вещей (ЖКХ, энергетика, smart city, сельское хозяйство), финансовых сервисов, медиа, ритейла, e-commerce, а также продукты с использованием 5G.