Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Yota запустила продажи SIM-карт на «Беру», Goods и Ozon

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Yota расширяет дистрибуцию SIM-карт в онлайн-каналах: с сегодняшнего дня заказ можно оформить на маркетплейсах Ozon, «Беру» и Goods. Ранее уже были запущены продажи в электронном дискаунтере «Ситилинк», в интернет-магазинах «Позитроника», Wildberries, «Онлайн Трейд», Tmall, а также на региональной торговой площадке KazanExpress.

Стоимость SIM-карты Yota для смартфона составляет 250 руб., при этом клиент получает тестовый пакет минут и гигабайт, а также пакет безлимитных SMS-сообщений, чтобы затем самостоятельно выбрать наиболее подходящее количество интернета и голосовой связи. Кроме того, после окончания тестового периода в случае привязки банковской карты клиент получит скидку на первые 30 дней связи 50%.

У всех партнеров действует курьерская доставка, а также работают собственные пункты самовывоза.

Активировать SIM-карту пользователь может самостоятельно через специальное приложение.

Другие материалы рубрики

Из ФАС уволился ветеран антимонопольных войн, куратор ИТ и телекома

Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября

Минэкономики выступило в защиту ИТ-отрасли, которую обижает ФАС

«Цифровую трансформацию» России продлили до 2030 года

Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году

Показать еще

Наука

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live